Спартаковец Бонгонда пропустит матч с «Локо» из-за президента ДР Конго

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда не сыграет в 23-м туре РПЛ против «Локомотива».

«После выхода сборной ДР Конго в финальную часть ЧМ-2026 президент страны Феликс Чисекеди решил организовать в это воскресенье в Киншасе президентский парад, чтобы приветствовать главных действующих лиц этого успеха и возвести их в рыцари Национального ордена. Таким образом, вингер Тео Бонгонда вернется в расположение московского «Спартака» на следующей неделе.

К слову, это празднование противоречит регламентам ФИФА, которые требуют возвращения игроков в клубы в течение 48 часов после последнего матча национальной сборной. Некоторые ключевые фигуры из соответствующих клубов игроков из ДР Конго возмущены этим не согласованным с конголезской федерацией футбола решением, включая тренеров «Стандарда» и «Эспаньола», а также президента «Лилля», который заявил, что клуб уже обратился в ФИФА, чтобы оспорить это нарушение правил организации», – написал источник.