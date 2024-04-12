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    • «Сочи» выпустил ролик к матчу со «Спартаком» с космонавтом Абаскалем

    «Сочи» выпустил ролик к матчу со «Спартаком» с космонавтом Абаскалем

    Пресс-служба «Сочи» опубликовала промо-ролик к игре 24-го тура РПЛ против «Спартака».

    В видео спартаковский тренер Гильермо Абаскаль в скафандре и в футболке с фамилией Джикии прибывает на стадион «Фишт».

    Там испанца встречает тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин, который прославился фразой «Это наш колизей» в адрес Доменико Тедеско в 2020 году.

    «Убирайте, пожалуйста, свой флаг. Вообще-то это наш колизей. Да, и еще тачку перепаркуйте», – говорит Бородин.

    «Мне тут не рады. Улетаю домой, беру суши и ложусь спать. Отбой», – отвечает Абаскаль.

    • «Сочи» примет «Спартак» в субботу, 13 апреля, в 14:00 мск.
    • Команды идут на 16-м и 6-м местах в таблице РПЛ соответственно.
    • 12 апреля в России отмечают День космонавтики.

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    Источник: телеграм-канал «Сочи»

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    12.04.2024 15:20
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    Комментарии (7)
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    murealbest
    1712926519
    Помойка, которая идёт на последнем месте - понты крутит))) очень интересно.
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    fakeid
    1712927681
    стало очень стыдно за спартаг)
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    neim
    1712931317
    Интересно, Сочи надерет Спартаг ? )))
    Ответить
    ...уефан
    1712933769
    ...не любят в Сочи ни команду, вроде как свою, ни футбол вообще, даже Спартак не исправит эту ситуацию(...
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    The only one
    1712933845
    2-2 и пойдём пиво пить
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    TIMOTHY
    1712944846
    Сочи выиграет и уверенно
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