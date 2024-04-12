«Сочи» выпустил ролик к матчу со «Спартаком» с космонавтом Абаскалем

Пресс-служба «Сочи» опубликовала промо-ролик к игре 24-го тура РПЛ против «Спартака».

В видео спартаковский тренер Гильермо Абаскаль в скафандре и в футболке с фамилией Джикии прибывает на стадион «Фишт».

Там испанца встречает тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин, который прославился фразой «Это наш колизей» в адрес Доменико Тедеско в 2020 году.

«Убирайте, пожалуйста, свой флаг. Вообще-то это наш колизей. Да, и еще тачку перепаркуйте», – говорит Бородин.

«Мне тут не рады. Улетаю домой, беру суши и ложусь спать. Отбой», – отвечает Абаскаль.