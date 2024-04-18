Глава КДК назвал размер штрафа для «Спартака» по итогам игры с «Сочи»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Спартак» на 120 тысяч рублей по итогам матча 24-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1).

«Массовый проход футболистов «Спартака» в обход микст-зоны, отсутствие интервью игроков. Это повторное нарушение в течение сезона. Штраф – 100 тысяч рублей. Задержка выхода на второй тайм команды – штраф 20 тысяч рублей», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.