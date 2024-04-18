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    • Глава КДК назвал размер штрафа для «Спартака» по итогам игры с «Сочи»

    Глава КДК назвал размер штрафа для «Спартака» по итогам игры с «Сочи»

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Спартак» на 120 тысяч рублей по итогам матча 24-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1).

    «Массовый проход футболистов «Спартака» в обход микст-зоны, отсутствие интервью игроков. Это повторное нарушение в течение сезона. Штраф – 100 тысяч рублей. Задержка выхода на второй тайм команды – штраф 20 тысяч рублей», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

    • После матча с «Сочи» игрока «Спартака» отказались от общения с прессой в смешанной зоне.
    • На следующий день после той игры клуб отправил в отставку главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
    • «Спартак» занимает 7-е место в РПЛ с 35 очками после 23 матчей. Отставание от 3-го места составляет 3 очка.

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    Источник: ТАСС

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