Бородин – о реакции Федотова на слухи про «Спартак»: «Посмеялись тренерским штабом, пошутили, мол, поедем поднимать Москву»

Бородин это тот провокатор, который напал на Тедеско. Хорошо смеется тот, кто смеется поледним, урод.
Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал, что новость о возможном приглашении главного тренера команды Владимира Федотова в «Спартак» вызвала смех.
– Дмитрий, прежде всего, как восприняли в команде слухи о том, что Владимир Федотов прекрасно подошел бы на роль нового главного тренера «Спартака»?
– Посмеялись тренерским штабом, пошутили, мол, поедем поднимать Москву. Но на самом деле все полны желания и решимости остаться в «Сочи» и творить историю, как говорится.
- «Сочи» идет на 3-м месте в РПЛ.
- Федотов возглавляет команду с 2020 года.
- Его контракт с клубом истекает в июне.
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