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Бородин – о реакции Федотова на слухи про «Спартак»: «Посмеялись тренерским штабом, пошутили, мол, поедем поднимать Москву»

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал, что новость о возможном приглашении главного тренера команды Владимира Федотова в «Спартак» вызвала смех.

– Дмитрий, прежде всего, как восприняли в команде слухи о том, что Владимир Федотов прекрасно подошел бы на роль нового главного тренера «Спартака»?

– Посмеялись тренерским штабом, пошутили, мол, поедем поднимать Москву. Но на самом деле все полны желания и решимости остаться в «Сочи» и творить историю, как говорится.

  • «Сочи» идет на 3-м месте в РПЛ.
  • Федотов возглавляет команду с 2020 года.
  • Его контракт с клубом истекает в июне.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 12:54
Комментарии1
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    Рейтинг: +13795

    NewLife 13 минут назад

    Бородин это тот провокатор, который напал на Тедеско. Хорошо смеется тот, кто смеется поледним, урод.

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