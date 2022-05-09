Бородин – о реакции Федотова на слухи про «Спартак»: «Посмеялись тренерским штабом, пошутили, мол, поедем поднимать Москву»

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал, что новость о возможном приглашении главного тренера команды Владимира Федотова в «Спартак» вызвала смех.

– Дмитрий, прежде всего, как восприняли в команде слухи о том, что Владимир Федотов прекрасно подошел бы на роль нового главного тренера «Спартака»?

– Посмеялись тренерским штабом, пошутили, мол, поедем поднимать Москву. Но на самом деле все полны желания и решимости остаться в «Сочи» и творить историю, как говорится.

«Сочи» идет на 3-м месте в РПЛ.

Федотов возглавляет команду с 2020 года.

Его контракт с клубом истекает в июне.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?