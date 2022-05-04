Федотов – главный кандидат на пост тренера «Спартака» в случае ухода Ваноли. У итальянца есть варианты в Европе

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов может возглавить «Спартак».

По информации «РБ Спорт», 55-летний россиянин – ключевой кандидат на пост главного тренера московского клуба в случае ухода Паоло Ваноли. У итальянца есть варианты продолжения карьеры в Европе – как работа в штабе Антонио Конте, так и должность главного тренера.

Назначение Федотова и увольнение Ваноли зависит от того, какой путь развития выберет «Спартак» летом. Неизвестно, станет ли клуб удерживать иностранцев этим летом, учитывая то, что следующий евросезон российские клубы пропускают.

Контракт Федотова с «Сочи» истекает в июне. Клуб не сообщал о продлении соглашения.

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре.

Команда идет на 10-м месте в РПЛ, зато дошла до 1/2 финала Кубка России.

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