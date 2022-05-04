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  • Федотов – главный кандидат на пост тренера «Спартака» в случае ухода Ваноли. У итальянца есть варианты в Европе

Федотов – главный кандидат на пост тренера «Спартака» в случае ухода Ваноли. У итальянца есть варианты в Европе

4 мая 2022, 13:39
24

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов может возглавить «Спартак».

По информации «РБ Спорт», 55-летний россиянин – ключевой кандидат на пост главного тренера московского клуба в случае ухода Паоло Ваноли. У итальянца есть варианты продолжения карьеры в Европе – как работа в штабе Антонио Конте, так и должность главного тренера.

Назначение Федотова и увольнение Ваноли зависит от того, какой путь развития выберет «Спартак» летом. Неизвестно, станет ли клуб удерживать иностранцев этим летом, учитывая то, что следующий евросезон российские клубы пропускают.

  • Контракт Федотова с «Сочи» истекает в июне. Клуб не сообщал о продлении соглашения.
  • Ваноли возглавил «Спартак» в декабре.
  • Команда идет на 10-м месте в РПЛ, зато дошла до 1/2 финала Кубка России.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Федотов Владимир Ваноли Паоло
Комментарии (24)
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acor94
1651661273
А вот это уже серьёзно. Тогда Осинкина в Сочи и топ 3 следующего года уже известен!
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Павелий
1651661878
Нет, такое г..но нам не надо.
Ответить
САДЫЧОК
1651662759
Федотов - отличный тренер ! Есть слухи и про Осинькина , тоже классный тренер !
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Vitaga
1651663235
авторитета не хватит у Федотова перед игроками. и полной власти ему не дадут. если пойдет - будет огромной ошибкой для него самого. а как тренер - он хороший. лучше многих у нас. ваноль ему только шнурки завязывать может
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Беспонтий
1651663339
главный кандидат поморщился как будто понюхал ракушку рапана
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alefreddy
1651667891
Федотов может разбередить этот муравейник
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Вомбат
1651674742
Хорошая заметка: Федотов может возглавить Спартак. Почему бы и нет? Месси может перейти в Спартак. Кто докажет, что не может? Ах, не хочет! А Федотов хочет?
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paracetamol
1651677267
А кто сказал, что этот вопрос спердяк решает?
Ответить
sochi-2013
1651725377
Это фиаско, братан!
Ответить
piligrim1986
1651733207
его газпром не отпустит
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