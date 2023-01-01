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Федотов – главный кандидат на пост тренера «Спартака» в случае ухода Ваноли. У итальянца есть варианты в Европе

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов может возглавить «Спартак».

По информации «РБ Спорт», 55-летний россиянин – ключевой кандидат на пост главного тренера московского клуба в случае ухода Паоло Ваноли. У итальянца есть варианты продолжения карьеры в Европе – как работа в штабе Антонио Конте, так и должность главного тренера.

Назначение Федотова и увольнение Ваноли зависит от того, какой путь развития выберет «Спартак» летом. Неизвестно, станет ли клуб удерживать иностранцев этим летом, учитывая то, что следующий евросезон российские клубы пропускают.

  • Контракт Федотова с «Сочи» истекает в июне. Клуб не сообщал о продлении соглашения.
  • Ваноли возглавил «Спартак» в декабре.
  • Команда идет на 10-м месте в РПЛ, зато дошла до 1/2 финала Кубка России.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 13:39
Комментарии11
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    Рейтинг: +928

    alefreddy 20 минут назад

    Федотов может разбередить этот муравейник

    0
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    Рейтинг: +1898

    Беспонтий 1 час назад

    главный кандидат поморщился
    как будто понюхал ракушку рапана

    5
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    Рейтинг: +14737

    ilichkadr > Беспонтий 1 час назад

    Запах свинарника не с чьим запахом не спутаешь. Несёт так, что в радиусе 10 км мухи дохнут на лету.

    4
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    Рейтинг: +1593

    Vitaga 1 час назад

    авторитета не хватит у Федотова перед игроками. и полной власти ему не дадут. если пойдет - будет огромной ошибкой для него самого. а как тренер - он хороший. лучше многих у нас. ваноль ему только шнурки завязывать может

    3
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    Рейтинг: +14221

    Barmaleushka 1 час назад

    Надеюсь у Федотова ума хватит не вписываться в этот блудняк .

    5
    Ответить
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    Рейтинг: +9055

    САДЫЧОК 1 час назад

    Федотов - отличный тренер ! Есть слухи и про Осинькина , тоже классный тренер !

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +5287

    Павелий 2 часа назад

    Нет, такое г..но нам не надо.

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    Рейтинг: +14221

    Barmaleushka > Павелий 1 час назад

    Опять ты напился !

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    Рейтинг: +9055

    САДЫЧОК > Павелий 1 час назад

    Вам , Шиннику конечно не нужен.

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    Рейтинг: +4126

    sobaka120982 > Павелий 1 час назад

    Ага мы все видим в какой анусе сегодня спартак и где сейчас Сочи)

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    Рейтинг: +2486

    acor94 2 часа назад

    А вот это уже серьёзно. Тогда Осинкина в Сочи и топ 3 следующего года уже известен!

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