«Спартак» просит КДК перенести заседание по делу Тедеско из-за предстоящего матча с «Зенитом»

«Спартак» направил официальное письмо в КДК РФС с просьбой отложить заседание по делу главного тренера москвичей Доменико Тедеско на более поздний срок, сообщает «Спорт-Экспресс».

«К сожалению, принять участие в сегодняшнем заседании КДК Доменико Тедеско не сможет ввиду того, что сегодня уже в 15:00 наша команда вылетает в Санкт-Петербург для участия в матче с ФК «Зенит», который состоится 16 декабря 2020 года», – сказано в письме «Спартака».