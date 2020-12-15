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  • «Спартак» просит КДК перенести заседание по делу Тедеско из-за предстоящего матча с «Зенитом»

«Спартак» просит КДК перенести заседание по делу Тедеско из-за предстоящего матча с «Зенитом»

15 декабря 2020, 12:42
22

«Спартак» направил официальное письмо в КДК РФС с просьбой отложить заседание по делу главного тренера москвичей Доменико Тедеско на более поздний срок, сообщает «Спорт-Экспресс».

«К сожалению, принять участие в сегодняшнем заседании КДК Доменико Тедеско не сможет ввиду того, что сегодня уже в 15:00 наша команда вылетает в Санкт-Петербург для участия в матче с ФК «Зенит», который состоится 16 декабря 2020 года», – сказано в письме «Спартака».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Зенит Бородин Дмитрий Тедеско Доменико
Комментарии (22)
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порт
1608026412
А кдк уже принял решение- чемодан собран, билет куплен.
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JTherry
1608026956
а Коко не полетит в Питер, снова история с "мышечной травмой"... с ним все ясно((
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JTherry
1608028738
КДК РФС не стал выносить решения по конфликту, произошедшему после матча «Сочи» - «Спартак». Причина - нехватка материалов...
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alp
1608028746
надо переносить. без шизофреника на бровке будет скучно...
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Из Твери Леха
1608029097
А что это за фигурки сверху справа на листочке? Уж не кубки ли солей?
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Nevsky_RU
1608029807
Опять нытьё и скуление от "особенного" клуба
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Давид59
1608030004
Правильно!!! Чего два раза заседать. После игры с Зенитом наверняка ещё повод для КДК прибавится
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алдан2014
1608030675
Тедеску и правду надо быть спокойнее,а футболистам Спартака уже начинать играть на поле ,а не перекатывать мяч. Противно смотреть. Который матч одно и тоже. Отдельное спасибо газизову за офигенное усилинение. Если бы не определенное мастерство Понсе и Ларссона,то болтались бы в районе 10го места ,с такой игрой
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JTherry
1608034035
скорее всего, на перенос заседания КДК повлияло не это письмо Спартака, а то, что ситуация с оскорблением Тедеско дошла до Германии, и Spiegel Sport описал ситуацию конфликта, произошедшего с тренером вратарей Сочи Бородиным, как акт расизма и ксенофобии... поэтому ("это наша земля") все может закончится разбирательством не в КДК вовсе, а в УЕФА...
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омск55
1608034639
Из-за этой тедески одни проблемы, может пора на выход
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