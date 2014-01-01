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    «Спартак» просит КДК перенести заседание по делу Тедеско из-за предстоящего матча с «Зенитом»

    «Спартак» направил официальное письмо в КДК РФС с просьбой отложить заседание по делу главного тренера москвичей Доменико Тедеско на более поздний срок, сообщает «Спорт-Экспресс».

    «К сожалению, принять участие в сегодняшнем заседании КДК Доменико Тедеско не сможет ввиду того, что сегодня уже в 15:00 наша команда вылетает в Санкт-Петербург для участия в матче с ФК «Зенит», который состоится 16 декабря 2020 года», – сказано в письме «Спартака».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:42
    Комментарии22
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      Рейтинг: +3520

      Puddle 4 часа назад

      Что это за портянка с ромбиком?

      0
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      Рейтинг: +1138

      омск55 5 часов назад

      Из-за этой тедески одни проблемы, может пора на выход

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10270

      JTherry 5 часов назад

      скорее всего, на перенос заседания КДК повлияло не это письмо Спартака, а то, что ситуация с оскорблением Тедеско дошла до Германии, и Spiegel Sport описал ситуацию конфликта, произошедшего с тренером вратарей Сочи Бородиным, как акт расизма и ксенофобии... поэтому ("это наша земля") все может закончится разбирательством не в КДК вовсе, а в УЕФА...

      1
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      Рейтинг: +3611

      алдан2014 6 часов назад

      Тедеску и правду надо быть спокойнее,а футболистам Спартака уже начинать играть на поле ,а не перекатывать мяч. Противно смотреть. Который матч одно и тоже. Отдельное спасибо газизову за офигенное усилинение. Если бы не определенное мастерство Понсе и Ларссона,то болтались бы в районе 10го места ,с такой игрой

      4
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      Рейтинг: +18395

      silver29 > алдан2014 6 часов назад

      и Максименко огромное спасибо

      2
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      Рейтинг: +4228

      Давид59 6 часов назад

      Правильно!!! Чего два раза заседать. После игры с Зенитом наверняка ещё повод для КДК прибавится

      3
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      Рейтинг: +9757

      ilichkadr > Давид59 6 часов назад

      Клоуну объяснили, что его спекуляции не прокатят. Поэтому сбежал.

      3
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      Рейтинг: +14606

      vladimir-7 > ilichkadr 4 часа назад

      Из Питера до Германии рукой подать.

      0
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      Рейтинг: +9757

      ilichkadr > vladimir-7 2 часа назад

      Так уж и быть, проводим............

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      Рейтинг: +14606

      vladimir-7 > ilichkadr 1 час назад

      Только не наливайте ему, а то в самолете прыгать начнет
      и вылетит из фюзеляжа.

      0
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      Рейтинг: +9757

      ilichkadr > vladimir-7 12 минут назад

      Не, не буду. Выпьем сами, пожелаем ему хорошего полёта в один конец..........
      P.S. Завтра ускорим сей процесс .

      0
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      Рейтинг: +1488

      Nevsky_RU 6 часов назад

      Опять нытьё и скуление от "особенного" клуба

      3
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      Рейтинг: +2574

      Из Твери Леха 6 часов назад

      А что это за фигурки сверху справа на листочке? Уж не кубки ли солей?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7408

      alp 6 часов назад

      надо переносить. без шизофреника на бровке будет скучно...

      5
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      Рейтинг: +10270

      JTherry 6 часов назад

      КДК РФС не стал выносить решения по конфликту, произошедшему после матча «Сочи» - «Спартак». Причина - нехватка материалов...

      1
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      Рейтинг: +19415

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      Надо перенести. Пусть Тедеско едет в Питер и порадует своими прыжками местных бакланов.

      0
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      Рейтинг: +9757

      ilichkadr > DOCTOR PENALTY 6 часов назад

      Заседание проведут и без тушканчика. Решение ему прилетит по электронной почте. Поэтому пущай Тедеско едет, посидит в бизнес-клубе и понаблюдает за игрой своих подопечных.

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