«Спартак» просит КДК перенести заседание по делу Тедеско из-за предстоящего матча с «Зенитом»

«Спартак» направил официальное письмо в КДК РФС с просьбой отложить заседание по делу главного тренера москвичей Доменико Тедеско на более поздний срок, сообщает «Спорт-Экспресс».
«К сожалению, принять участие в сегодняшнем заседании КДК Доменико Тедеско не сможет ввиду того, что сегодня уже в 15:00 наша команда вылетает в Санкт-Петербург для участия в матче с ФК «Зенит», который состоится 16 декабря 2020 года», – сказано в письме «Спартака».
- КДК РФС должен рассмотреть инцидент с участием главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско и тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина. Наставник москвичей считает, что его оскорбили на расовой почве.
- Тедеско показывал скамейке «Сочи» жесты с денежными знаками, намекая на предвзятость арбитров.
Источник: «Спорт-Экспресс»