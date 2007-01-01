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    Министр Лавров – о словах Бородина в адрес Тедеско: «Это не русское, не российское отношение к гостям»

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал инцидент из матча 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» (1:0). Тренер хозяев Дмитрий Бородин намекнул Доменико Тедеско, что тот не дома и должен вести себя сдержаннее.

    «Я против того, чтобы друг друга обзывать, говоря по-простому, по любой причине. У нас есть законы о противодействии экстремизму и закон о физической культуре и спорте, где прописана недопустимость ксенофобии по отношению к спортсменам или между спортсменами.

    Что касается эпизода в Сочи, не буду комментировать отдельный эпизод. Но если уж было сказано что-то вроде «ты в гостях, веди себя так, как мы скажем», то это не русское, не российское отношение к гостям», – сказал Лавров.

    • Бородин при встрече пожмет руку Тедеско.
    • FARE подтвердила, что в словах российского тренера не было дискриминации.
    • Ранее Лавров объяснил, почему болеет за «Спартак».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1418

      Алехсбургер. 45 минут назад

      Армянин сказал...

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      Рейтинг: +3672

      алдан2014 1 час назад

      Бородин оказывается Широков 2

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      Рейтинг: +19620

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Дипломатичный комментарий... Но про себя Лавров, верняк, подумал своей нетленкой "Дебилы бл***!"

      3
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      Рейтинг: +6775

      NewLife 3 часа назад

      Лавров твой пук - ничто для ближего круга, покровительствующего синиту и его бастарду. Хотя, все равно, спасибо за голос разума в этой какофонии лжи от масс медиа.

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