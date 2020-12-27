Министр Лавров – о словах Бородина в адрес Тедеско: «Это не русское, не российское отношение к гостям»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал инцидент из матча 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» (1:0). Тренер хозяев Дмитрий Бородин намекнул Доменико Тедеско, что тот не дома и должен вести себя сдержаннее.

«Я против того, чтобы друг друга обзывать, говоря по-простому, по любой причине. У нас есть законы о противодействии экстремизму и закон о физической культуре и спорте, где прописана недопустимость ксенофобии по отношению к спортсменам или между спортсменами.

Что касается эпизода в Сочи, не буду комментировать отдельный эпизод. Но если уж было сказано что-то вроде «ты в гостях, веди себя так, как мы скажем», то это не русское, не российское отношение к гостям», – сказал Лавров.