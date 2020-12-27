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  • Министр Лавров – о словах Бородина в адрес Тедеско: «Это не русское, не российское отношение к гостям»

Министр Лавров – о словах Бородина в адрес Тедеско: «Это не русское, не российское отношение к гостям»

27 декабря 2020, 12:57
6

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал инцидент из матча 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» (1:0). Тренер хозяев Дмитрий Бородин намекнул Доменико Тедеско, что тот не дома и должен вести себя сдержаннее.

«Я против того, чтобы друг друга обзывать, говоря по-простому, по любой причине. У нас есть законы о противодействии экстремизму и закон о физической культуре и спорте, где прописана недопустимость ксенофобии по отношению к спортсменам или между спортсменами.

Что касается эпизода в Сочи, не буду комментировать отдельный эпизод. Но если уж было сказано что-то вроде «ты в гостях, веди себя так, как мы скажем», то это не русское, не российское отношение к гостям», – сказал Лавров.

  • Бородин при встрече пожмет руку Тедеско.
  • FARE подтвердила, что в словах российского тренера не было дискриминации.
  • Ранее Лавров объяснил, почему болеет за «Спартак».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Сочи Спартак Бородин Дмитрий Тедеско Доменико
Комментарии (6)
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NewLife
1609064778
Лавров твой пук - ничто для ближего круга, покровительствующего синиту и его бастарду. Хотя, все равно, спасибо за голос разума в этой какофонии лжи от масс медиа.
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DOCTOR PENALTY
1609064927
Дипломатичный комментарий... Но про себя Лавров, верняк, подумал своей нетленкой "Дебилы бл***!"
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алдан2014
1609072685
Бородин оказывается Широков 2
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Алехсбургер.
1609073733
Армянин сказал...
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zigbert
1609084285
Бородину это как то по барабану.
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Томик
1609410767
Давно пора было хамам намекнуть.
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