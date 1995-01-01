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    Министр Лавров: «У «Спартака» есть энергетика, которая, даже когда команда плохо играет, заставляет тебя оставаться с клубом»

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему болеет за «Спартак». Также он выразил пожелание по главному тренеру.

    «Какую эмоцию вызывает то, что сейчас происходит в «Спартаке»? Я не знаю. Мы привыкли быть патриотами московского «Спартака». Команду кидало из стороны в сторону не раз в этой жизни. Кроме «Динамо», больше никого не припомню, кто вылетал во вторую лигу в своей истории.

    Но тем и интересен феномен «Спартака», что не бывает такого, что болельщики говорят: «Всe, я больше за «Спартак» не болею». Есть какая-то внутренняя энергетика, которая, даже когда «Спартак» играет из рук вон плохо, всe-таки заставляет тебя с этой командой оставаться.

    Кто должен быть тренером «Спартака» — иностранец или россиянин? Я всегда выступал за россиянина», – сказал Лавров.

    • «Спартак» – самый титулованный клуб России.
    • Сейчас команда идет в РПЛ 3-й.
    • Сезон в России возобновится в феврале.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4082

      Павелий 12 минут назад

      Зенит 3 года был в ФНЛ в 1993-1995 годах.
      ЦСКА в конце 80-х.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4046

      Puddle 30 минут назад

      Главная энергетика Спартака называется дезеувщина! В честь игрока, который заставил сплотиться команду в тарасоффской парилке. Даже таких единоличников как Жаник Ананидзе. Гы-гы-гы

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