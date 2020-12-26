Министр Лавров: «У «Спартака» есть энергетика, которая, даже когда команда плохо играет, заставляет тебя оставаться с клубом»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему болеет за «Спартак». Также он выразил пожелание по главному тренеру.

«Какую эмоцию вызывает то, что сейчас происходит в «Спартаке»? Я не знаю. Мы привыкли быть патриотами московского «Спартака». Команду кидало из стороны в сторону не раз в этой жизни. Кроме «Динамо», больше никого не припомню, кто вылетал во вторую лигу в своей истории.

Но тем и интересен феномен «Спартака», что не бывает такого, что болельщики говорят: «Всe, я больше за «Спартак» не болею». Есть какая-то внутренняя энергетика, которая, даже когда «Спартак» играет из рук вон плохо, всe-таки заставляет тебя с этой командой оставаться.

Кто должен быть тренером «Спартака» — иностранец или россиянин? Я всегда выступал за россиянина», – сказал Лавров.