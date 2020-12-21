В РФС объяснили, почему не нашли расизма в словах Бородина в адрес Тедеско

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин прокомментировал реакцию FARE на эпизод с возможным проявлением расизма в отношении главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

«Мы предоставили на прошлое заседание КДК все необходимые материалы по данному делу. У нас было три версии этого высказывания в адрес тренера «Спартака» – две из них не носят ни расистского, ни националистического характера, одна из версий является потенциальным проявлением ксенофобии.

Однако, ввиду того, что ни один свидетель точно не смог сказать, что кричали друг другу Бородин и Тедеско, отсутствуют видео и аудиодоказательства, между участниками конфликта было приличное расстояние и английский не является их родным языком, становится невозможно определить, было ли на самом деле проявление дискриминации.

На прошлом заседании КДК было принято решение дополнительно официально запросить оценку ситуации также со стороны наших европейских партнeров из FARE, так как в их практике уже имелись подобные прецеденты. В итоге FARE согласились с позицией РФС по данному вопросу», – сказал Смертин.