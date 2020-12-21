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  • В РФС объяснили, почему не нашли расизма в словах Бородина в адрес Тедеско

В РФС объяснили, почему не нашли расизма в словах Бородина в адрес Тедеско

21 декабря 2020, 15:59
8

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин прокомментировал реакцию FARE на эпизод с возможным проявлением расизма в отношении главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

«Мы предоставили на прошлое заседание КДК все необходимые материалы по данному делу. У нас было три версии этого высказывания в адрес тренера «Спартака» – две из них не носят ни расистского, ни националистического характера, одна из версий является потенциальным проявлением ксенофобии.

Однако, ввиду того, что ни один свидетель точно не смог сказать, что кричали друг другу Бородин и Тедеско, отсутствуют видео и аудиодоказательства, между участниками конфликта было приличное расстояние и английский не является их родным языком, становится невозможно определить, было ли на самом деле проявление дискриминации.

На прошлом заседании КДК было принято решение дополнительно официально запросить оценку ситуации также со стороны наших европейских партнeров из FARE, так как в их практике уже имелись подобные прецеденты. В итоге FARE согласились с позицией РФС по данному вопросу», – сказал Смертин.

  • Тедеско считает, что тренер «Сочи» Бородин оскорбил его на расовой почве.
  • В FARE не считают высказывание Бородина в адрес Тедеско расизмом.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Смертин Алексей Бородин Дмитрий Тедеско Доменико
Комментарии (8)
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Просто-333
1608556292
И это правильно
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piligrim1986
1608556774
потому-что сочи - это зенит-2
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mamba9090909
1608557125
О каком расизме может идти речь?!! Расизм - Реакционная, антинаучная теория и основанная на ней политика, утверждающие превосходство одной расы над другой. Европеоидная раса - Включает Европу, Северную Африку, Ближний Восток, Среднюю и Центральную Азию, Индостан. Н е г р о и д н а я раса - Африка. Эфиопская раса - Раса с переходными чертами, имеющая признаки **** расы и европеоидные черты. Монголоидная раса - Азия. Американоидная раса - Северная и южная Америки (индейцы) Веддо-австралоидная раса - Коренное население Австралии. К какой расе относятся Тедеско и Бородин? О каком расизме речь?
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mamba9090909
1608557601
А почему слово Н е г р о и д н а я банится? Обьясните.
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Hektor 84
1608572193
Ну да Бородин же поди орал на папуасском языке, потому и не понятно.
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