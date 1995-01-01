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    В РФС объяснили, почему не нашли расизма в словах Бородина в адрес Тедеско

    Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин прокомментировал реакцию FARE на эпизод с возможным проявлением расизма в отношении главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

    «Мы предоставили на прошлое заседание КДК все необходимые материалы по данному делу. У нас было три версии этого высказывания в адрес тренера «Спартака» – две из них не носят ни расистского, ни националистического характера, одна из версий является потенциальным проявлением ксенофобии.

    Однако, ввиду того, что ни один свидетель точно не смог сказать, что кричали друг другу Бородин и Тедеско, отсутствуют видео и аудиодоказательства, между участниками конфликта было приличное расстояние и английский не является их родным языком, становится невозможно определить, было ли на самом деле проявление дискриминации.

    На прошлом заседании КДК было принято решение дополнительно официально запросить оценку ситуации также со стороны наших европейских партнeров из FARE, так как в их практике уже имелись подобные прецеденты. В итоге FARE согласились с позицией РФС по данному вопросу», – сказал Смертин.

    • Тедеско считает, что тренер «Сочи» Бородин оскорбил его на расовой почве.
    • В FARE не считают высказывание Бородина в адрес Тедеско расизмом.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии9
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      Рейтинг: +7016

      Литейный4 3 минуты назад

      Надо было свиньям настучать в грязные пятаки. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +12356

      alarm 36 минут назад

      визжат свиньи!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3280

      mamba9090909 2 часа назад

      А почему слово Н е г р о и д н а я банится? Обьясните.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2351

      AZ > mamba9090909 47 минут назад

      скоро и слово Африка будет баниться... неrры плачут же..

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      Рейтинг: +3280

      mamba9090909 2 часа назад

      О каком расизме может идти речь?!!
      Расизм - Реакционная, антинаучная теория и основанная на ней политика, утверждающие превосходство одной расы над другой.
      Европеоидная раса - Включает Европу, Северную Африку, Ближний Восток, Среднюю и Центральную Азию, Индостан.
      Н е г р о и д н а я раса - Африка.
      Эфиопская раса - Раса с переходными чертами, имеющая признаки **** расы и европеоидные черты.
      Монголоидная раса - Азия.
      Американоидная раса - Северная и южная Америки (индейцы)
      Веддо-австралоидная раса - Коренное население Австралии.
      К какой расе относятся Тедеско и Бородин? О каком расизме речь?

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      Рейтинг: +2300

      _Marqella_ > mamba9090909 1 час назад

      Мы то в школе учились,мы это знаем, ты это письмо туда напиши,кто не учился...

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      Рейтинг: +7274

      piligrim1986 2 часа назад

      потому-что сочи - это зенит-2

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      Рейтинг: +1942

      alll-333 2 часа назад

      И это правильно

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      Рейтинг: +1942

      alll-333 > alll-333 34 минуты назад

      "Павелий"- это клон или клон клона?

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