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Акинфеев: «Никогда не участвовал в интригах и скандалах, и не собираюсь»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев опроверг слухи, что он не хочет работать с Дмитрием Бородиным – тренером вратарей в штабе Владимира Федотова.

«Очень удивлен появлению слухов о моем желании либо нежелании видеть кого-либо в тренерском штабе нашей команды. Никогда не участвовал в интригах и скандалах, и делать этого не собираюсь.

Такое ощущение, что кто-то хочет сделать пиар за счет моего имени. Могу сказать, что я ни с одним человеком в клубе не общался с того самого момента, как завершился последний матч минувшего сезона с «Ростовом».

После этой игры я ушел в отпуск, как и вся команда. Всегда считал и считаю, что кадровые вопросы находятся в компетенции руководства клуба, игрок туда лезть не должен», – сказал Акинфеев.

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Источник: Bobsoccer

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