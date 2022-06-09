ЦСКА и Федотов не могут согласовать один важный нюанс (Сергей Егоров)

ЦСКА продолжает переговоры с главным тренером «Сочи» Владимиром Федотовым.
«По моей информации, по состоянию на вечер четверга с назначением Владимира Федотова в ЦСКА возник затык – стороны пока не могут согласовать один важный нюанс.
Могу только предположить, о чем идет речь. Деньгами в ЦСКА не обидят, контракт хороший. Вопросы по срокам тоже вряд ли стоят, задачи у клуба всегда высокие.
Мое предположение – формирование тренерского штаба», – написал журналист Сергей Егоров в телеграме.
- Федотов с 2020 года возглавляет «Сочи».
- Под его руководством команда впервые в истории финишировала второй в РПЛ.
- ЦСКА занял 5-е место в прошедшем чемпионате.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова