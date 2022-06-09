ЦСКА и Федотов не могут согласовать один важный нюанс (Сергей Егоров)

ЦСКА продолжает переговоры с главным тренером «Сочи» Владимиром Федотовым.

«По моей информации, по состоянию на вечер четверга с назначением Владимира Федотова в ЦСКА возник затык – стороны пока не могут согласовать один важный нюанс.

Могу только предположить, о чем идет речь. Деньгами в ЦСКА не обидят, контракт хороший. Вопросы по срокам тоже вряд ли стоят, задачи у клуба всегда высокие.

Мое предположение – формирование тренерского штаба», – написал журналист Сергей Егоров в телеграме.