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ЦСКА и Федотов не могут согласовать один важный нюанс (Сергей Егоров)

ЦСКА продолжает переговоры с главным тренером «Сочи» Владимиром Федотовым.

«По моей информации, по состоянию на вечер четверга с назначением Владимира Федотова в ЦСКА возник затык – стороны пока не могут согласовать один важный нюанс.

Могу только предположить, о чем идет речь. Деньгами в ЦСКА не обидят, контракт хороший. Вопросы по срокам тоже вряд ли стоят, задачи у клуба всегда высокие.

Мое предположение – формирование тренерского штаба», – написал журналист Сергей Егоров в телеграме.

  • Федотов с 2020 года возглавляет «Сочи».
  • Под его руководством команда впервые в истории финишировала второй в РПЛ.
  • ЦСКА занял 5-е место в прошедшем чемпионате.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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Сегодня, 15:26
Комментарии1
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    Рейтинг: +2791

    FRZZ 1 минуту назад

    Мне кажется предположение Сергея Егорова ошибочное, каждый тренер приходит со своим штабом, не думаю, что ЦСКА будет против этого.

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