Гвардиола прокомментировал неудачи «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после гостевого поражения от «Буде-Глимт» (1:3) в Лиге чемпионов сказал, что его команде не везет.

До этого команда проиграла в АПЛ «Манчестер Юнайтед» (0:2).

«Все складывается немного не в нашу пользу во многих аспектах. В первом матче после Нового года против «Сандерленда» мы упустили свои возможности, а затем начались травмы. Матеус Нуньес из-за гриппа не может быть с нами, так что многое складыватеся против нас.

На таком уровне, в матчах Лиги чемпионов или против «Манчестер Юнайтед», всегда сложнее добиться стабильности, которая была у нас, когда мы побеждали в течение одного-двух месяцев, одерживали семь-восемь побед.

Хорошо, сейчас мы потеряли важных игроков, но в целом настрой команды был намного лучше, чем в прошлый раз.

У меня такое ощущение, что результаты после 2025 года были не очень хорошими в Премьер-лиге, и сейчас [здесь в Лиге чемпионов]. Теперь нас ждет матч с «Вулверхэмптоном», а после игра с «Галатасараем», и мы посмотрим, что будет.

У нас была отличная возможность, но всe идeт не так, как надо, во многих деталях. Это факт, и нужно пытаться это изменить, но у нас есть игроки для этого, и мы будем стараться», – сказал Гвардиола.