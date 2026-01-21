«Сити» после поражения в Норвегии посоветовали заменить Гвардиолу на Юрана

Автор Спортса Глеб Чернявский отреагировал на поражение «Манчестер Сити» от «Буде-Глимт» (1:3).

«У меня есть ощущение, что Гвардиоле стоит взять паузу.

Дело даже не в том, что «Манчестер Сити» летит «Буде-Глимт», а в том, что его команда давно безыдейна.

Я чуть-чуть посматриваю АПЛ и больше всего слежу за «Ман Сити» – и это часто довольно тупой перекат мяча в расчете на изматывание соперника и завершение Эрлинга Холанда.

Этой команде нужен кто-то посвежее и похитрее. Например, Сергей Юран», – написал Чернявский.