Объявлены претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

По итогам 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов претендентами на звание игрока стали вингер «Реала» Винисиус, полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес, форвард «Спортинга» Луис Суарес и вингер «Атлетика» Роберт Наварро.

Винисиус забил 1 гол и сделал 2 ассиста в домашнем матче с «Монако» (6:1).

Лопес сделал дубль в гостевой игре со «Славией» (4:2).

Суарес оформил дубль в домашнем матче с «ПСЖ» (2:1).

Наварро забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в гостевой встрече с «Аталантой» (3:2).