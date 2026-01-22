Объявлены претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

По итогам 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов претендентами на звание игрока стали вингер «Реала» Винисиус, полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес, форвард «Спортинга» Луис Суарес и вингер «Атлетика» Роберт Наварро.
Винисиус забил 1 гол и сделал 2 ассиста в домашнем матче с «Монако» (6:1).
Лопес сделал дубль в гостевой игре со «Славией» (4:2).
Суарес оформил дубль в домашнем матче с «ПСЖ» (2:1).
Наварро забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в гостевой встрече с «Аталантой» (3:2).
Источник: официальный сайт УЕФА