Тренер «Ливерпуля» высказался о разгроме «Марселя»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги гостевого матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Марселем» (3:0).

«Здесь непросто играть из-за болельщикв хозяев, но также и из-за футболистов и тренера – они всегда очень хорошо понимают, как играть.

Нам нужно было сегодня сыграть действительно хорошо, чтобы победить их, и я думаю, что нам это удалось.

Мы не проигрываем 14 матчей [на самом деле 13] и уступали в счете всего 54 минуты за это время. Во всех остальных матчах мы упускали преимущество где-то по ходу игры.

Один из лучших примеров сегодня – когда Экитике попал в перекладину, а соперник едва не сравнял счет. Судя по тому, как шел наш сезон, можно было ожидать, что это будет гол, а люди снова смогут нас поругать. Но сегодня мы вероятно заслужили то, что получили. У нас не было такого невезения, как во многих других случаях в этом сезоне.

Причина нашей нестабильности – если вы хотите назвать беспроигрышную серию нестабильностью – заключается в том, что мы испытываем трудности в игре против низких оборонительных блоков соперников.

Прекрасно понимаю, почему мы не стабильны. Когда игра раскрывается, когда задействована тактика, футболисты могут прорываться сквозь линии, могут показать насколько они хороши. Это совсем другой футбол, отличающийся от игры против низкого блока.

Против низкого блока нужны совершенно другие качества. Даже не столь важно, как готовишься перед матчем. Просто будешь много владеть мячом.

Важность противостояния низкому блоку соперника нельзя сравнивать с игрой против «Марселя», где обе команды стремятся начинать атаки от своих ворот и хотят прессинговать. В каждой игре этого сезона, когда складывалась такая ситуация, мы показывали очень хорошую игру. Да, проиграли «Манчестер Сити» и «Челси», но во многих матчах добивались результата», – сказал Слот.