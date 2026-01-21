Головина признали лучшим игроком «Монако» в матче с «Реалом»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, оценил игру футболиста в матче ЛЧ против «Реала» (1:6).

Единственный гол «Монако» забил Джордан Тезе.

«Монако» занимает 20-е место в ЛЧ.

В последнем туре монегаски примут «Ювентус» (28 января).

– Считаю, что Александр провел достойную игру против «Реала». Его признали лучшим игроком «Монако», а это только подтверждает тезис выше.

– Стоит ли обращать внимание на такое поражение от «Реала»?

– Безусловно, потому что это поражение с крупным счетом. «Монако» – серьезный клуб, в котором играют футболисты национальных команд. У клуба есть задачи в Лиге чемпионов, Лиге 1. Уверен, что со следующей игры у «Монако» все наладится и впереди будет победная серия.