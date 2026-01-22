Тренер «Барселоны» прокомментировал победу над «Славией»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил игру «Барселоны» в гостевом матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Славией» (4:2).

– После того, как мы пропустили два гола со стандартных положений, мы смогли отыграться, и это хорошо. Сегодня было непросто. Было очень холодно, и «Славия» играла очень хорошо, используя контратаки и опасные передачи. Они выглядели очень сильно физически. Во втором тайме мы значительно улучшили свою игру.

Как я уже сказал, мы ожидали сложного матча. У соперника было пять недель на подготовку. «Славия» – физически сильная, динамичная команда с сильными игроками. Мы видели это при стандартных положениях, защищаться было сложно. Мы заслужили три очка.

Я точно не знаю, что с случилось с Педри. Не знаю, как долго он будет вне игры. Это плохие новости. Посмотрим завтра. Затем вышел Ольмо и забил гол. Замена оказалась удачной, и четвертый гол был забит в самый нужный момент.

Фермин – фантастический игрок. Решение [остаться в команде] было за ним, и я рад, что он остался. Он живет и дышит «Барселоной» и обладает этой ДНК «Барселоны». Я очень высоко оцениваю его игру сегодня.

Араухо показал свою скорость в игровых дуэлях. Хочу его похвалить. Я доволен его игрой. Ему было нелегко. Он постепенно становится все более интегрированным в команду. Де Йонг сегодня сыграл хорошо. Его уровень чрезвычайно высок. Не только в обороне, но и в атаке.

– Можно ли выиграть Лигу чемпионов с таким количеством ошибок?

– Две ошибки на двух угловых. Это был всего лишь один матч, и мы можем улучшить свою игру. Мы хотим и можем ее улучшить.

– Насколько важно для вас пройти в следующий этап без плей-офф?

– Обыграть «Копенгаген» будет непросто. Мы не знаем, как будет себя чувствовать Ферран, и Педри может не сыграть. У нас вернулся Ламин, но Де Йонг будет недоступен. У нас есть хорошие шансы финишировать в первой восьмерке. Мы не очень хорошо начали Лигу чемпионов в этом сезоне, но у нас есть шанс попасть в топ-8.