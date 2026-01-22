Лига чемпионов. «Барселона» одержала волевую победу в Чехии (4:2), у Фермина дубль, Левандовски забил в свои

«Барселона» в 7-м туре Лиги чемпионов обыграла на выезде «Славию». Дубль оформил Фермин Лопес.

Автоголом отметился нападающий каталонцев Роберт Левандовски. В чужие ворота он тоже забил.

«Барселона» идет на девятом месте – вне зоны прямого выхода в 1/8 финала. «Славия» – в зоне вылета.