Лига чемпионов. «Барселона» одержала волевую победу в Чехии (4:2), у Фермина дубль, Левандовски забил в свои

«Барселона» в 7-м туре Лиги чемпионов обыграла на выезде «Славию». Дубль оформил Фермин Лопес.
Автоголом отметился нападающий каталонцев Роберт Левандовски. В чужие ворота он тоже забил.
«Барселона» идет на девятом месте – вне зоны прямого выхода в 1/8 финала. «Славия» – в зоне вылета.
Лига чемпионов. 7 тур
Славия - Барселона - 2:4 (2:2)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - В. Кусей, 10; 1:1 - Ф. Лопес, 34; 1:2 - Ф. Лопес, 42; 2:2 - Р. Левандовски, 44 (в свои ворота); 2:3 - Д. Ольмо, 63; 2:4 - Р. Левандовски, 71.
Источник: «Бомбардир»