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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Славия - Барселона
Славия - Барселона: обзор матча 21 января 2026
Славия
21.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
2 : 4
Завершен
Барселона
10'
В. Кусей
34'
Ф. Лопес
42'
Ф. Лопес
44'
Р. Левандовски
63'
Д. Ольмо
70'
Р. Левандовски
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Славия - Барселона
Завершен
90'
+3'
87'
Желтая карточка
Френки де Йонг
(фол)
79'
Замена
Рональд Араухо
️️️️➡️️
Алекс Бальде
Замена
Моймир Хытил
️️️️➡️️
Василь Кусей
79'
78'
Замена
Марк Берналь
️️️️➡️️
Фермин Лопес
Замена
Мухаммед Чам
️️️️➡️️
Юссуфа Саньянг
72'
70'
ГОЛ! 1:5!
Роберт Левандовски
Пас отдал
Маркус Рэшфорд
Замена
Иван Шранц
️️️️➡️️
Томаш Хоры
65'
63'
ГОЛ! 1:4!
Дани Ольмо
61'
Замена
Дани Ольмо
️️️️➡️️
Педри
61'
Замена
Маркус Рэшфорд
️️️️➡️️
Руни Барджи
60'
Травма
Педри
Замена
Давид Дудера
️️️️➡️️
Томаш Голеш
46'
Замена
Томаш Влчек
️️️️➡️️
Давид Мозес
46'
45'
+2'
44'
ГОЛ! 1:3!
Роберт Левандовски
42'
ГОЛ! 1:2!
Фермин Лопес
Пас отдал
Педри
34'
ГОЛ! 1:1!
Фермин Лопес
Пас отдал
Френки де Йонг
ГОЛ! 1:0!
Василь Кусей
Пас отдал
Томаш Голеш
10'
Показать весь матч
Live: Славия - Барселона
Поле
Текстовая версия
87'
Френки де Йонг (Барселона) получил желтую карточку за фол.
87'
michal sadilek (Славия) заработал штрафной в атаке.
87'
Правила нарушил Френки де Йонг (Барселона).
87'
Удар заблокирован. Бил lukas provod (Славия).
85'
Правила нарушил dani olmo (Барселона).
85'
david zima (Славия) заработал штрафной на своей половине поля.
84'
stepan chaloupek (Славия) в офсайде.
83'
Френки де Йонг отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Славия.
82'
muhammed cham (Славия) заработал штрафной на левом фланге.
82'
Правила нарушил Френки де Йонг (Барселона).
81'
marcus rashford (Барселона) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал jindrich stanek (Славия). Пас отдал raphinha.
79'
Замена у команды Славия. vasil kusej ушел, mojmir chytil вышел.
79'
Замена у команды Барселона. Алекс Бальде ушел, ronald araujo вышел.
78'
Замена у команды Барселона. fermin lopez ушел, marc bernal вышел.
77'
Правила нарушил lukas provod (Славия).
77'
eric garcia (Барселона) заработал штрафной на своей половине поля.
76'
Момент не реализован! Иван Шранц (Славия). Длинный пас отдал david doudera.
76'
muhammed cham (Славия) заработал штрафной на левом фланге.
76'
Правила нарушил raphinha (Барселона).
74'
muhammed cham (Славия) заработал штрафной на своей половине поля.
74'
Правила нарушил robert lewandowski (Барселона).
73'
Правила нарушил Оскар Дорли (Славия).
73'
Алекс Бальде (Барселона) заработал штрафной на своей половине поля.
72'
Замена у команды Славия. youssoupha sanyang ушел, muhammed cham вышел.
70'
Гол! 2:4! Забил robert lewandowski (Барселона). Ассистент - marcus rashford.
69'
robert lewandowski (Барселона) заработал штрафной в атаке.
69'
Правила нарушил stepan chaloupek (Славия).
68'
Момент не реализован! lukas provod (Славия). Пас отдал michal sadilek.
67'
michal sadilek (Славия) заработал штрафной в атаке.
67'
Правила нарушил Френки де Йонг (Барселона).
66'
Удар заблокирован. Бил Иван Шранц (Славия). Ассистент - michal sadilek..
66'
Момент не реализован! michal sadilek (Славия). Длинный пас отдал lukas provod.
65'
Замена у команды Славия. tomas chory ушел, Иван Шранц вышел.
63'
Гол! 2:3! Забил dani olmo (Барселона).
63'
robert lewandowski (Барселона) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал jindrich stanek (Славия). Пас отдал marcus rashford.
61'
Замена у команды Барселона. Руни Барджи ушел, marcus rashford вышел.
61'
Замена у команды Барселона. Педри ушел, dani olmo вышел.
61'
Пауза окончена. Матч продолжается.
59'
Пауза в матче. Травму получил Педри (Барселона)
59'
Момент не реализован! youssoupha sanyang (Славия). Пас после быстрого прохода сделал lukas provod.
56'
michal sadilek (Славия) в офсайде.
56'
youssoupha sanyang (Славия) в офсайде.
55'
Руни Барджи (Барселона) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал jindrich stanek (Славия).
54'
lukas provod (Славия) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал joan garcia (Барселона). Длинный пас делал david doudera.
52'
Момент не реализован! raphinha (Барселона). Пас отдал Френки де Йонг.
50'
robert lewandowski (Барселона) в офсайде.
50'
fermin lopez (Барселона) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал jindrich stanek (Славия).
50'
Удар заблокирован. Бил Педри (Барселона).
49'
david doudera отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Барселона.
49'
robert lewandowski (Барселона) заработал штрафной на своей половине поля.
49'
Правила нарушил stepan chaloupek (Славия).
46'
lukas provod отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Барселона.
46'
Педри (Барселона) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал jindrich stanek (Славия). Пас отдал eric garcia.
45'
Замена у команды Славия. david moses ушел, tomas vlcek вышел.
45'
Замена у команды Славия. tomas holes ушел, david doudera вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45+2'
1-й тайм окончен. Счет 2:2.
45+1'
Оскар Дорли отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Барселона.
45'
Сколько минут добавил судья? 2
44'
Гол! 2:0! В свои ворота забил robert lewandowski (Барселона).
44'
Момент не реализован! stepan chaloupek (Славия). Навешивал michal sadilek с углового.
43'
Френки де Йонг отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Славия.
42'
Гол! 1:2! Забил fermin lopez (Барселона). Ассистент - Педри.
39'
gerard martin (Барселона) заработал штрафной на своей половине поля.
39'
Правила нарушил tomas chory (Славия).
38'
Правила нарушил fermin lopez (Барселона).
38'
david moses (Славия) заработал штрафной на своей половине поля.
37'
raphinha (Барселона) в офсайде.
35'
gerard martin (Барселона) заработал штрафной на своей половине поля.
35'
Правила нарушил tomas chory (Славия).
34'
Гол! 1:1! Забил fermin lopez (Барселона). Ассистент - Френки де Йонг.
32'
Удар заблокирован. Бил Руни Барджи (Барселона). Ассистент - Френки де Йонг..
29'
Момент не реализован! fermin lopez (Барселона).
29'
jindrich stanek отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Барселона.
29'
eric garcia (Барселона) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал jindrich stanek (Славия). Пас отдал jules kounde.
24'
youssoupha sanyang (Славия) заработал штрафной на своей половине поля.
24'
Правила нарушил eric garcia (Барселона).
22'
tomas chory (Славия) в офсайде.
21'
Момент не реализован! youssoupha sanyang (Славия). Пас отдал david moses.
19'
vasil kusej (Славия) в офсайде.
19'
Правила нарушил Педри (Барселона).
19'
david moses (Славия) заработал штрафной в атаке.
17'
Правила нарушил jules kounde (Барселона).
17'
david moses (Славия) заработал штрафной на левом фланге.
16'
robert lewandowski (Барселона) заработал штрафной на своей половине поля.
16'
Правила нарушил stepan chaloupek (Славия).
15'
Момент не реализован! tomas holes (Славия). Навешивал michal sadilek с углового.
15'
raphinha отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Славия.
13'
eric garcia отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Славия.
13'
robert lewandowski (Барселона) пробил (головой) по воротам, сейв сделал jindrich stanek (Славия). Пас отдал raphinha.
13'
Удар заблокирован. Бил raphinha (Барселона).
13'
Момент не реализован! robert lewandowski (Барселона).
12'
vasil kusej (Славия) в офсайде.
10'
Гол! 1:0! Забил vasil kusej (Славия). Ассистент - tomas holes.
9'
eric garcia отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Славия.
7'
Момент не реализован! fermin lopez (Барселона). Пас отдал raphinha.
4'
Момент не реализован! tomas chory (Славия).
4'
michal sadilek (Славия) заработал штрафной на левом фланге.
4'
Правила нарушил fermin lopez (Барселона).
2'
Момент не реализован! robert lewandowski (Барселона). Пас отдал fermin lopez.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Славия
36
Индржих Станек
ВР
6
Степан Шалоупек
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
3
Томаш Голеш
(К)
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
16
Давид Мозес
ЦП
18
Михал Садилек
ЦП
9
Василь Кусей
ЛВ
11
Юссуфа Саньянг
ЛВ
17
Лукаш Провод
ЛВ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Барселона
13
Жоан Гарсия
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
3
Алекс Бальде
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
21
Френки де Йонг
(К)
ЦП
20
Педри
ЦП
16
Фермин Лопес
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Славия
35
Якуб Маркович
ВР
40
Adam Rezek
ВР
12
Юссуфа Мбоджи
ЛЗ
18
Ян Боржил
ЛЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
4
Даики Хасиока
ПЗ
10
Мухаммед Чам
АП
26
Иван Шранц
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
33
Эрик Прекоп
ЦФ
Барселона
25
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
26
Жофре Торрентс
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
22
Марк Берналь
ОП
17
Марк Касадо
ОП
43
Томми Маркес
ОП
41
Хуан Эрнандес
АП
20
Дани Ольмо
АП
14
Маркус Рэшфорд
ЛВ
37
Dani Rodríguez
ЦФ
3-3-3-1
36
Станек
6
Шалоупек
4
Зима
3
Голеш
19
Дорли
18
Садилек
16
Мозес
17
Провод
11
Саньянг
9
Кусей
25
Хоры
4-3-2-1
13
Гарсия
18
Мартин
5
Кунде
24
Гарсия
3
Бальде
21
де Йонг
20
Педри
16
Лопес
11
Рафинья
19
Барджи
9
Левандовски
16
Мозес
27
Влчек
27
Влчек
16
Мозес
3
Голеш
21
Дудера
21
Дудера
3
Голеш
11
Саньянг
10
Чам
10
Чам
11
Саньянг
25
Хоры
26
Шранц
26
Шранц
25
Хоры
9
Кусей
13
Хытил
13
Хытил
9
Кусей
3
Бальде
4
Араухо
4
Араухо
3
Бальде
16
Лопес
22
Берналь
22
Берналь
16
Лопес
20
Педри
20
Ольмо
20
Ольмо
20
Педри
19
Барджи
14
Рэшфорд
14
Рэшфорд
19
Барджи
Остались в запасе
Славия
Барселона
35
Якуб Маркович
ВР
40
Adam Rezek
ВР
12
Юссуфа Мбоджи
ЛЗ
18
Ян Боржил
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
4
Даики Хасиока
ПЗ
33
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
25
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
26
Жофре Торрентс
ЛЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
17
Марк Касадо
ОП
43
Томми Маркес
ОП
41
Хуан Эрнандес
АП
37
Dani Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
40
Adam Rezek
ВР
12
Юссуфа Мбоджи
ЛЗ
18
Ян Боржил
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
4
Даики Хасиока
ПЗ
33
Эрик Прекоп
ЦФ
Остались в запасе
25
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
26
Жофре Торрентс
ЛЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
17
Марк Касадо
ОП
43
Томми Маркес
ОП
41
Хуан Эрнандес
АП
37
Dani Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Славия
Точно не сыграют
Alexandr Buzek
ЦП
Samuel Isife
ЦП
Доминик Яворчек
ЛЗ
Давид Юрасек
ЛЗ
H. Kante
ЦЗ
Ондрей Колар
ВР
Петр Шевчик
ЦП
G. Sosseh
ЦП
Divine Teah
ЦФ
Ондржей Змозла
ЛЗ
Барселона
Точно не сыграют
Жоау Канселу
ПЗ
Андреас Кристенсен
ЦЗ
Дро Фернандес
АП
Гави
ЦП
Ламин Ямаль
ПВ
Ферран Торрес
ПВ
Статистика матча Славия - Барселона
1
Всего ударов по воротам
12
20
Удары в створ
2
12
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
11
Офсайды
6
2
Количество передач
330
509
Сейвы
8
1
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
0.99
1.47
xGP (предотвращенные голы)
-0.93
-0.93
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Фортуна Арена
Посещаемость:
19242
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