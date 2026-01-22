Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Президент Азербайджана заявил о предвзятости судей к «Карабаху» в Лиге чемпионов

Президент Азербайджана заявил о предвзятости судей к «Карабаху» в Лиге чемпионов

Вчера, 09:32
12

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался о матче 7-го тура тура общего этапа Лиги чемпионов «Карабах» – «Айнтрахт» (3:2).

«От всей души поздравляю футбольный клуб «Карабах» с блестящей победой над «Айнтрахтом» на общем этапе Лиги чемпионов!

Несмотря на несправедливые и предвзятые решения арбитра, справедливость восторжествовала. Это не первый случай, когда судьи, назначенные УЕФА, своими несправедливыми и предвзятыми решениями пытаются преградить «Карабаху» путь к победе. Надеюсь, УЕФА прояснит, кем назначен этот арбитр.

Справедливость и несгибаемый дух непобедимы. Да здравствует «Карабах»!» – написал Алиев в соцсети.

  • Голы у азербайджанского клуба забили Камило Дуран на 4-й и 80-й минутах и Бахлул Мустафазаде на 90+4-й. У «Айнтрахта» отличились Джан Узун на 10-й и Фарез Шаиби на 78-й с пенальти.
  • Игру обслуживала бригада судей во главе с Сандро Шерером из Швейцарии.

Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ScarlettOgusania
1769066213
гей-ропские судьи пытаются "слить" Карабах из-за того, что Трамп не может правильно слово "Азербайджан" выговорить...)
Ответить
Киран Коннор
1769067246
Пенальти не было!Исходя из того,что точно так же свалили в штрафной несколько минут до этого игрока Карабаха.
Ответить
swot1205
1769067296
ну выиграли же, зачем жаловаться на судей
Ответить
Император Бомжей
1769067909
Судья продажная Козёл)))
Ответить
aldo conte
1769068202
А как нам судить о предвзятости судей? Трансляций нет.
Ответить
subbotaspartak
1769070414
...Надеюсь, УЕФА прояснит, кем назначен этот арбитр... «Надежды юношей питают, Отраду старцам подают», Но все же постепенно тают. И, наконец, на склоне дней Вдруг понимает человече Тщету надежд, тщету идей...»,
Ответить
DOCTOR PENALTY
1769071494
Значит Алиев в Давосе футбол по телеку смотрел, а не делом занимался. )
Ответить
Император 1
1769078884
Разнойся ещё
Ответить
FFR
1769080485
Алиев прав, эпизоды были очень похожие, почти один к одному. В ворота Айнтрахта швейцарский арбитр не назначил пенальти, а в ворота Карабаха назначил.
Ответить
  • Читайте нас: 