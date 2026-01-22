Президент Азербайджана заявил о предвзятости судей к «Карабаху» в Лиге чемпионов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался о матче 7-го тура тура общего этапа Лиги чемпионов «Карабах» – «Айнтрахт» (3:2).

«От всей души поздравляю футбольный клуб «Карабах» с блестящей победой над «Айнтрахтом» на общем этапе Лиги чемпионов!

Несмотря на несправедливые и предвзятые решения арбитра, справедливость восторжествовала. Это не первый случай, когда судьи, назначенные УЕФА, своими несправедливыми и предвзятыми решениями пытаются преградить «Карабаху» путь к победе. Надеюсь, УЕФА прояснит, кем назначен этот арбитр.

Справедливость и несгибаемый дух непобедимы. Да здравствует «Карабах»!» – написал Алиев в соцсети.