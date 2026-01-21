«Ожидали от Головина большего»: тренер «Монако» – о матче с «Реалом»

Себастьян Поконьоли, главный тренер «Монако», дал комментарий после матча Лиги чемпионов против «Реала» (1:6).
- Единственный гол «Монако» забил Джордан Тезе.
- «Монако» занимает 20-е место в ЛЧ.
- В последнем туре монегаски примут «Ювентус» (28 января).
– Можете ли оценить игру на «Бернабеу» Александра Головина, или на фоне такого общекомандного выступления это бессмысленно?
– После такого матча сложно выделить индивидуальные выступления. Игра получилась очень тяжелой в коллективном плане, и мы ожидали большего от всех. Такова реальность – не только по Головину, но и по каждому игроку. Мы можем быть только разочарованы.
Источник: «Спорт-Экспресс»