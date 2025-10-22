Введите ваш ник на сайте
  • Селюк – о Гарсии в «Спартаке»: «Кахигао подбирает того, с кем легче обворовывать клуб»

Сегодня, 16:19
4

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном назначении Луиса Гарсии в «Спартак».

«Луис Гарсия не так уж плох, как о нем пишут, но это специалист не для «Спартака». Мой совет руководителям красно-белых – не идти на поводу у Кахигао. Он подбирает того, с кем легче обворовывать «Спартак». Мы уже видели историю с Гафиным.

Поэтому Кахигао просто хочет оформить очередную коррупционную сделку», – сказал Селюк.

  • Гарсия в декабре 2024 года был уволен из «Алавеса».
  • Также испанский специалист работал в «Мальорке», «Аль-Шабабе», «Бэйджин Жэньхэ», «Вильярреале», «Хетафе», «Леванте» и «Эльче».

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Пласа Луис Гарсия Селюк Дмитрий Кахигао Франсис
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr45
1761139751
СПРАВОЧНО: В 1991 г. Селюк помог Желудкову перейти ему из «Зенита» в израильский клуб «Маккаби» из Нетании, обещая зарплату более 100 тысяч долларов в год. Сам Желудков говорил, что он получал 2 000 долларов в месяц. В феврале 1993 года в Выборге Дмитрий Селюк пытался дать взятку сотруднику пограничного контрольно-ветеринарного пункта за освобождение арестованного контейнера с тонной колумбийского кокаина[. После неудачи пытался вылететь во Франкфурт, но был задержан. Провел полгода в «Крестах». Вот таковы рассейские агенты и прочие експерты)
Ответить
NewLife
1761140341
Не суди по себе о других.
Ответить
aaaaahhhh
1761143573
за это уже, и в морду можно схлопотать... сперва факты потом весь треп. или по себе судит?
Ответить
