Селюк – о Гарсии в «Спартаке»: «Кахигао подбирает того, с кем легче обворовывать клуб»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном назначении Луиса Гарсии в «Спартак».

«Луис Гарсия не так уж плох, как о нем пишут, но это специалист не для «Спартака». Мой совет руководителям красно-белых – не идти на поводу у Кахигао. Он подбирает того, с кем легче обворовывать «Спартак». Мы уже видели историю с Гафиным.

Поэтому Кахигао просто хочет оформить очередную коррупционную сделку», – сказал Селюк.