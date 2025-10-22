Селюк – о Гарсии в «Спартаке»: «Кахигао подбирает того, с кем легче обворовывать клуб»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном назначении Луиса Гарсии в «Спартак».
«Луис Гарсия не так уж плох, как о нем пишут, но это специалист не для «Спартака». Мой совет руководителям красно-белых – не идти на поводу у Кахигао. Он подбирает того, с кем легче обворовывать «Спартак». Мы уже видели историю с Гафиным.
Поэтому Кахигао просто хочет оформить очередную коррупционную сделку», – сказал Селюк.
- Гарсия в декабре 2024 года был уволен из «Алавеса».
- Также испанский специалист работал в «Мальорке», «Аль-Шабабе», «Бэйджин Жэньхэ», «Вильярреале», «Хетафе», «Леванте» и «Эльче».
Источник: Legalbet