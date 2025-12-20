Введите ваш ник на сайте
«Эвертон» – «Арсенал»: прогноз и ставки на матч 20 декабря 2025 с коэффициентом 1.49

20 декабря 2025 8:15
Эвертон - Арсенал
20 дек. 2025, суббота 23:00 | Англия. Премьер-лига, 17 тур
Перейти в онлайн матча
1.49
Победа «Эвертона» с форой +1,5
Сделать ставку

20 декабря 2025 года в 23:00 состоится поединок 17-го тура чемпионата Англии. На новенький стадион «Эвертона» пожалует лидер АПЛ – «Арсенал» Микеля Артеты.

«Эвертон»

Невзирая на не самый удачный отрезок (2 поражения в 4 турах) «ириски» в целом проводят достойную кампанию. Команда опытнейшего шотландского менеджера Дэвида Мойеса идет девятой в Премьер-Лиге и ставит перед собой задачу побороться за место в еврокубках.

Последние три игры:

  • Челси – Эвертон 2:0
  • Эвертон – Ноттингем Форест 3:0
  • Борнмут – Эвертон 0:1

«Арсенал»

«Канониры» удерживают лидерство в АПЛ, но отрыв от «Манчестер Сити» составляет всего лишь 2 зачетных балла. В прошлом туре «Арсенал» прилично напугал своих многочисленных фанов, едва не потеряв очки в матче с совсем никакущим «Вулверхэмптоном» (2:1). Теперь лондонцам предстоит солидный тест на прочность в Ливерпуле.

Последние три игры:

  • Арсенал – Вулверхэмптон 2:1
  • Брюгге – Арсенал 0:3
  • Астон Вилла – Арсенал 2:1

Очные встречи

  • Эвертон – Арсенал 1:1
  • Арсенал – Эвертон 0:0
  • Арсенал – Эвертон 2:1

Прогноз на матч «Эвертон» – «Арсенал»

«Эвертон» не самый удобный соперник для «канониров» и есть предположение, что «Арсеналу» придется непросто в первом матче этих команд на новой арене «ирисок» – «Хилл Дикинсон Стэдиум». Если подопечные Мойеса и уступят, то явно избегут поражения с большим разрывом в счете.

Прогноз: победа «Эвертона» с форой +1,5. Кеф – 1.49. Прогноз на счет – 0:1.

1.49
Победа «Эвертона» с форой +1,5
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Арсенал Эвертон
