20 декабря в 17-м туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» примет «Брентфорд». Матч пройдет между командами, находящимися в нижней части таблицы, но их текущее положение и динамика сезона заметно различаются. Для хозяев встреча может стать очередным испытанием на фоне затянувшегося кризиса, тогда как гости постараются воспользоваться слабостью соперника и набрать важные очки.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» остается главным аутсайдером чемпионата. После 16 туров команда замыкает таблицу с 2 очками и имеет серию из 10 поражений подряд во всех матчах лиги. В последних пяти играх «волки» забили всего 2 мяча, пропустив 10, а средняя результативность в атаке составляет лишь 0,40 гола за матч. Отдельно стоит отметить оборону – команда пропускает в 20 матчах АПЛ подряд, что делает ситуацию критической.

«Брентфорд»

«Брентфорд» располагается на 15-й позиции с 20 очками. Команда не выигрывает три тура подряд, однако ее показатели выглядят стабильнее, чем у соперника. В последних пяти матчах «пчелы» забили 4 гола и пропустили 8, при этом регулярно создают моменты даже в играх с топ-клубами. Лучший бомбардир команды Игор Тиаго уже набрал 12 голов за сезон, что остается важным фактором в атаке.

Факты о командах

«Вулверхэмптон»

Проигрывает в 10 последних матчах АПЛ

Пропускает в 20 матчах подряд

В среднем 0,40 забитого гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в 8 из 10 последних матчей против «Брентфорда»

«Брентфорд»

Не выигрывает в 3 последних матчах АПЛ

Проигрывает в 5 последних гостевых матчах

Пропускает в 8 турах подряд

В среднем 0,80 забитого гола за игру (последние 5 матчей)

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Брентфорд»

С учетом текущей формы и статистики «Брентфорд» выглядит предпочтительнее. «Вулверхэмптон» регулярно допускает ошибки в обороне и крайне редко забивает, тогда как гости даже при нестабильных результатах сохраняют атакующий потенциал. Ожидается матч с преимуществом «Брентфорда» и голами как минимум с одной стороны.

