«Вулверхэмптон» – «Брентфорд»: прогноз и ставки на матч 20 декабря с коэффициентом 2.05

19 декабря 2025 8:10
Вулверхэмптон - Брентфорд
20 дек. 2025, суббота 18:00 | Англия. Премьер-лига, 17 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Победа «Брентфорда»
Сделать ставку

20 декабря в 17-м туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» примет «Брентфорд». Матч пройдет между командами, находящимися в нижней части таблицы, но их текущее положение и динамика сезона заметно различаются. Для хозяев встреча может стать очередным испытанием на фоне затянувшегося кризиса, тогда как гости постараются воспользоваться слабостью соперника и набрать важные очки.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» остается главным аутсайдером чемпионата. После 16 туров команда замыкает таблицу с 2 очками и имеет серию из 10 поражений подряд во всех матчах лиги. В последних пяти играх «волки» забили всего 2 мяча, пропустив 10, а средняя результативность в атаке составляет лишь 0,40 гола за матч. Отдельно стоит отметить оборону – команда пропускает в 20 матчах АПЛ подряд, что делает ситуацию критической.

«Брентфорд»

«Брентфорд» располагается на 15-й позиции с 20 очками. Команда не выигрывает три тура подряд, однако ее показатели выглядят стабильнее, чем у соперника. В последних пяти матчах «пчелы» забили 4 гола и пропустили 8, при этом регулярно создают моменты даже в играх с топ-клубами. Лучший бомбардир команды Игор Тиаго уже набрал 12 голов за сезон, что остается важным фактором в атаке.

Факты о командах

«Вулверхэмптон»

  • Проигрывает в 10 последних матчах АПЛ
  • Пропускает в 20 матчах подряд
  • В среднем 0,40 забитого гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей против «Брентфорда»

«Брентфорд»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах АПЛ
  • Проигрывает в 5 последних гостевых матчах
  • Пропускает в 8 турах подряд
  • В среднем 0,80 забитого гола за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи
44% (8)
22% (4)
33% (6)
27
Забитых мячей
28
1.5
В среднем за матч
1.56
4:1
Крупнейшая победа
5:3
Самый результативный матч:  5:3
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
25.05.2025
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
5 : 3
05.10.2024
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вулверхэмптон
0 : 2
10.02.2024
Брентфорд
Англия. Кубок, 1/32 финала
Вулверхэмптон
3 : 2
16.01.2024
Брентфорд
Англия. Кубок, 1/32 финала
Брентфорд
1 : 1
05.01.2024
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Брентфорд
1 : 4
27.12.2023
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вулверхэмптон
2 : 0
15.04.2023
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Брентфорд
1 : 1
29.10.2022
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Брентфорд
1 : 2
22.01.2022
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Вулверхэмптон
0 : 2
18.09.2021
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
02.01.2018
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Брентфорд
0 : 0
26.08.2017
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Брентфорд
1 : 2
14.03.2017
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Вулверхэмптон
3 : 1
24.09.2016
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Брентфорд
3 : 0
23.02.2016
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
0 : 2
21.10.2015
Брентфорд
Англия. Чемпион-Лига, 24 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
28.12.2014
Брентфорд
Англия. Чемпион-Лига, 19 тур
Брентфорд
4 : 0
29.11.2014
Вулверхэмптон
Показать все

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Брентфорд»

С учетом текущей формы и статистики «Брентфорд» выглядит предпочтительнее. «Вулверхэмптон» регулярно допускает ошибки в обороне и крайне редко забивает, тогда как гости даже при нестабильных результатах сохраняют атакующий потенциал. Ожидается матч с преимуществом «Брентфорда» и голами как минимум с одной стороны.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Брентфорда» – коэффициент 2.05
  • Тотал матча больше 2.0 – коэффициент 1.85

2.05
Победа «Брентфорда»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Брентфорд Вулверхэмптон
Рекомендуем
