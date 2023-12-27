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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Вулверхэмптон
Брентфорд - Вулверхэмптон: обзор матча 27 декабря 2023
Брентфорд
27.12.2023, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 4
Завершен
Вулверхэмптон
16'
Й. Висса
13'
М. Лемина
14'
Х. Хванг
28'
Х. Хванг
79'
Ж. Беллегард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Вулверхэмптон
Замена
М. Пирт-Харрис
️️️️
К. Льюис-Поттер
86'
Замена
М. Олакигбе
️️️️
Й. Висса
86'
80'
Замена
У. Буэно
️️️️
Р. Айт Нури
79'
ГОЛ! 1:4!
Ж. Беллегард
Пас отдал
М. Кунья
Замена
М. Йенсен
️️️️
М. Расмуссен
67'
65'
Замена
Т. Дойл
️️️️
П. Сарабия
64'
Замена
М. Доэрти
️️️️
Н. Семеду
54'
Желтая карточка
М. Килман
Замена
М. Дамсгор
️️️️
Е. Ярмолюк
46'
45'
+7
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
Х. Хванг
Желтая карточка
К. Нергор
43'
28'
ГОЛ! 1:3!
Х. Хванг
Пас отдал
Тоти
ГОЛ! 1:2!
Й. Висса
Пас отдал
Н. Мопе
16'
14'
ГОЛ! 0:2!
Х. Хванг
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Лемина
Пас отдал
П. Сарабия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Саман Годдос
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Макс Килман
(К)
ЦЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
32
Винсент Ангелини
ВР
25
Занка
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
8
Матиас Йенсен
ЦП
14
Итан Брайерли
ЦП
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
17
Майкл Олакигбе
ПВ
23
Val Adedokun
ЦФ
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
71
Джо Ходж
ОП
20
Томми Дойл
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
23
Таванда Чирева
ЦП
11
Саша Калайджич
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Флеккен
22
Коллинс
2
Пайннок
2
Расмуссен
27
Янельт
23
Нергор
23
Льюис-Поттер
7
Годдос
9
Висса
11
Мопе
6
Ярмолюк
3-3-1-1-2
1
Са
3
Килман
14
Буэно
24
Тоти
27
Семеду
99
Лемина
21
Айт Нури
35
Гомес
7
Сарабия
7
Хванг
10
Кунья
2
Расмуссен
8
Йенсен
8
Йенсен
2
Расмуссен
23
Льюис-Поттер
14
Пирт-Харрис
14
Пирт-Харрис
23
Льюис-Поттер
6
Ярмолюк
24
Дамсгор
24
Дамсгор
6
Ярмолюк
9
Висса
17
Олакигбе
17
Олакигбе
9
Висса
21
Айт Нури
3
Буэно
3
Буэно
21
Айт Нури
27
Семеду
2
Доэрти
2
Доэрти
27
Семеду
7
Сарабия
20
Дойл
20
Дойл
7
Сарабия
7
Хванг
27
Беллегард
27
Беллегард
7
Хванг
Остались в запасе
Брентфорд
Вулверхэмптон
1
Томас Стракоша
ВР
32
Винсент Ангелини
ВР
25
Занка
ЦЗ
14
Итан Брайерли
ЦП
23
Val Adedokun
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
25
Дэниэл Бентли
ВР
71
Джо Ходж
ОП
23
Таванда Чирева
ЦП
7
Педру Нету
ЛВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
32
Винсент Ангелини
ВР
25
Занка
ЦЗ
14
Итан Брайерли
ЦП
23
Val Adedokun
ЦФ
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
71
Джо Ходж
ОП
23
Таванда Чирева
ЦП
7
Педру Нету
ЛВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Брентфорд - Вулверхэмптон
1
1
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
5
14
Офсайды
1
3
Количество передач
602
407
Сейвы
1
3
Точность передач %
80
74
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
2.18
2.1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Брентфорд Коммьюнити
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