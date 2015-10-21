Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Брентфорд
Вулверхэмптон - Брентфорд: обзор матча 21 октября 2015
Вулверхэмптон
21.10.2015, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 12 тур
0 : 2
Завершен
Брентфорд
17'
М. Джуричин
88'
Ф. Хофманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Брентфорд
88'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Хофманн
Пас отдал
Д. Свифт
78'
Замена
К. Кершбаумер
️️️️
А. МакКормак
Замена
М. Доэрти
️️️️
Д. Йорфа
78'
75'
Замена
Ф. Хофманн
️️️️
М. Джуричин
71'
Замена
С. Каньос
️️️️
Р. Вудс
Желтая карточка
Д. Йорфа
66'
56'
Желтая карточка
Д. Тарковски
Замена
Р. ван Ла Парра
️️️️
Д. Хенри
54'
Замена
Д. Прайс
️️️️
О. Ожо
53'
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Джуричин
Пас отдал
А. Джадж
14'
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
17
Джеймс Хенри
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Брентфорд
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
4
Алан МакКормак
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
Главный тренер
Ли Карсли
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Брентфорд
7
Константин Кершбаумер
ВР
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
26
Лассе Вибе
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
3
Акакий Гогиа
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
3-2-3-2
1
Мартинес
23
Батт
30
Хаус
15
Коди
13
Голбоурн
2
Йорфа
17
Хенри
9
Ожо
29
МакДональд
19
Ле Фондре
23
Афобе
3-5-2
27
Баттон
6
Дин
6
Тарковски
21
Бидуэлл
31
Джадж
8
Дьягурага
4
МакКормак
23
Йеннарис
18
Вудс
8
Свифт
7
Джуричин
2
Йорфа
2
Доэрти
2
Доэрти
2
Йорфа
17
Хенри
3
ван Ла Парра
3
ван Ла Парра
17
Хенри
9
Ожо
19
Прайс
19
Прайс
9
Ожо
18
Вудс
7
Каньос
7
Каньос
18
Вудс
4
МакКормак
7
Кершбаумер
7
Кершбаумер
4
МакКормак
7
Джуричин
33
Хофманн
33
Хофманн
7
Джуричин
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Брентфорд
14
Натан Бирн
ПЗ
1
Карл Икеме
ВР
17
Джед Уоллес
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
26
Лассе Вибе
ЦП
Главный тренер
Ли Карсли
Остались в запасе
14
Натан Бирн
ПЗ
1
Карл Икеме
ВР
17
Джед Уоллес
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Остались в запасе
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
26
Лассе Вибе
ЦП
Главный тренер
Кенни Джакетт
Главный тренер
Ли Карсли
Статистика матча Вулверхэмптон - Брентфорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Мулинекс
Новости команд
Все
Вулверхэмптон
Брентфорд
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Сандерленда» и «Брентфорда» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Сандерленда» и «Брентфорда» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+