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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Брентфорд
Вулверхэмптон - Брентфорд: обзор матча 15 апреля 2023
Вулверхэмптон
15.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
2 : 0
Завершен
Брентфорд
27'
Д. Коста
69'
Х. Хванг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Брентфорд
Замена
У. Буэно
️️️️
М. Кунья
89'
Замена
П. Нету
️️️️
М. Лемина
89'
74'
Замена
Ш. Баптист
️️️️
А. Хики
74'
Замена
С. Годдос
️️️️
Р. Генри
Замена
А. Траоре
️️️️
Ж. Гомес
73'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Д. Коста
73'
ГОЛ! 2:0!
Х. Хванг
69'
Замена
Х. Хванг
️️️️
П. Сарабия
64'
61'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
Д. Да Силва
61'
Замена
В. Янельт
️️️️
М. Йенсен
61'
Замена
Й. Висса
️️️️
К. Шаде
Желтая карточка
Ж. Гомес
35'
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
27'
12'
Желтая карточка
М. Йенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Аарон Хики
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
7
Педру Нету
ЛВ
71
Джо Ходж
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
7
Саман Годдос
АП
4-1-2-1-2
1
Са
15
Доусон
3
Килман
24
Тоти
27
Семеду
99
Лемина
27
Нуньес
35
Гомес
7
Сарабия
19
Коста
10
Кунья
4-3-2-1
1
Райя
3
Генри
2
Пайннок
15
Ми
2
Хики
10
Да Силва
23
Нергор
8
Йенсен
19
Мбемо
7
Шаде
17
Тони
10
Кунья
3
Буэно
3
Буэно
10
Кунья
19
Коста
8
Моутинью
8
Моутинью
19
Коста
99
Лемина
7
Нету
7
Нету
99
Лемина
35
Гомес
24
Траоре
24
Траоре
35
Гомес
7
Сарабия
7
Хванг
7
Хванг
7
Сарабия
8
Йенсен
27
Янельт
27
Янельт
8
Йенсен
2
Хики
26
Баптист
26
Баптист
2
Хики
3
Генри
7
Годдос
7
Годдос
3
Генри
10
Да Силва
24
Дамсгор
24
Дамсгор
10
Да Силва
7
Шаде
9
Висса
9
Висса
7
Шаде
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Вулверхэмптон - Брентфорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
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