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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Брентфорд
Вулверхэмптон - Брентфорд: обзор матча 10 февраля 2024
Вулверхэмптон
10.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Брентфорд
35'
К. Нергор
77'
А. Тони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Брентфорд
Желтая карточка
М. Лемина
88'
85'
Замена
К. Айер
️️️️
К. Нергор
85'
Замена
Ш. Баптист
️️️️
В. Янельт
Замена
М. Доэрти
️️️️
Н. Семеду
83'
81'
Желтая карточка
В. Янельт
77'
ГОЛ! 0:2!
А. Тони
Пас отдал
В. Янельт
76'
Замена
К. Льюис-Поттер
️️️️
Н. Мопе
Желтая карточка
Н. Фрейзер
70'
69'
Замена
Е. Ярмолюк
️️️️
М. Йенсен
68'
Желтая карточка
М. Йенсен
Замена
Т. Дойл
️️️️
Ж. Гомес
63'
60'
Желтая карточка
М. Флеккен
Замена
Н. Фрейзер
️️️️
Тоти
46'
35'
ГОЛ! 0:1!
К. Нергор
Пас отдал
С. Регилон
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
М. Кунья
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Макс Килман
(К)
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
17
Айван Тони
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
23
Таванда Чирева
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
63
Натан Фрейзер
ЦФ
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
14
Итан Брайерли
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Саман Годдос
АП
3-3-1-2-1
1
Са
3
Килман
15
Доусон
24
Тоти
21
Айт Нури
99
Лемина
27
Семеду
35
Гомес
7
Нету
7
Сарабия
10
Кунья
3-3-2-2
1
Флеккен
2
Пайннок
22
Коллинс
15
Ми
2
Расмуссен
27
Янельт
3
Регилон
8
Йенсен
23
Нергор
11
Мопе
17
Тони
27
Семеду
2
Доэрти
2
Доэрти
27
Семеду
10
Кунья
27
Беллегард
27
Беллегард
10
Кунья
35
Гомес
20
Дойл
20
Дойл
35
Гомес
24
Тоти
63
Фрейзер
63
Фрейзер
24
Тоти
23
Нергор
20
Айер
20
Айер
23
Нергор
27
Янельт
26
Баптист
26
Баптист
27
Янельт
8
Йенсен
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
8
Йенсен
11
Мопе
23
Льюис-Поттер
23
Льюис-Поттер
11
Мопе
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
23
Таванда Чирева
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
14
Итан Брайерли
ЦП
7
Саман Годдос
АП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
23
Таванда Чирева
ЦП
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
14
Итан Брайерли
ЦП
7
Саман Годдос
АП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Вулверхэмптон - Брентфорд
2
3
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
11
9
Офсайды
1
0
Количество передач
645
258
Сейвы
4
5
Точность передач %
86
61
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.13
1.94
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Мулинекс
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