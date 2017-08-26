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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Вулверхэмптон
Брентфорд - Вулверхэмптон: обзор матча 26 августа 2017
Брентфорд
26.08.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
0 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Вулверхэмптон
43'
Желтая карточка
М. Доэрти
Желтая карточка
Х. Дин
36'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
24
Хота
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
9
Лео Бонатини
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
3-3-1-3
25
Бентли
6
Дин
2
Колен
3
Дальсгаард
14
Сойерс
15
Мокоджо
23
Йеннарис
24
Хота
11
Мопе
5
Барбе
11
Уоткинс
3-3-1-2
26
Радди
15
Коди
24
Миранда
29
Сайсс
2
Доэрти
21
Невеш
30
Боли
20
Жота
25
Энобахаре
9
Бонатини
Остались в запасе
Брентфорд
Вулверхэмптон
7
Серхи Каньос
ПВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Главный тренер
Кит Эндрюс
1
Уилл Норрис
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
7
Серхи Каньос
ПВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Брентфорд - Вулверхэмптон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Гриффин Парк
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