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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Брентфорд
Вулверхэмптон - Брентфорд: обзор матча 02 января 2018
Вулверхэмптон
02.01.2018, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 26 тур
3 : 0
Завершен
Брентфорд
57'
Р. Невеш
59'
Б. Дуглас
80'
Д. Жота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Брентфорд
ГОЛ! 3:0!
Д. Жота
Пас отдал
М. Доэрти
80'
Желтая карточка
В. Боли
77'
67'
Желтая карточка
Й. Барбе
Желтая карточка
Р. Невеш
65'
ГОЛ! 2:0!
Б. Дуглас
Пас отдал
И. Кавалейру
59'
ГОЛ! 1:0!
Р. Невеш
57'
56'
Желтая карточка
Р. Вудс
22'
Желтая карточка
О. Уоткинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
9
Лео Бонатини
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
15
Камохело Мокоджо
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
36
Джош Кларк
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
3-3-1-2
26
Радди
2
Доэрти
30
Дуглас
29
Сайсс
15
Коди
21
Невеш
30
Боли
20
Жота
11
Кошта
9
Бонатини
1-5-1-2
25
Бентли
6
Бьелланд
15
Мокоджо
23
Йеннарис
18
Вудс
14
Сойерс
26
Вибе
7
Каньос
5
Барбе
11
Уоткинс
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Брентфорд
1
Уилл Норрис
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
12
Люк Дэниэльс
ВР
36
Джош Кларк
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
36
Джош Кларк
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Вулверхэмптон - Брентфорд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
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