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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Вулверхэмптон
Брентфорд - Вулверхэмптон: обзор матча 29 октября 2022
Брентфорд
29.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
50'
Б. Ми
52'
Р. Невеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Вулверхэмптон
90'
+8
Красная карточка
Д. Коста
Желтая карточка
А. Тони
90'
+3
Желтая карточка
М. Дамсгор
86'
84'
Желтая карточка
Р. Невеш
Замена
С. Каньос
️️️️
Б. Мбемо
83'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
К. Айер
83'
Замена
Ф. Ониика
️️️️
Д. Да Силва
83'
83'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
А. Траоре
Желтая карточка
Б. Мбемо
80'
Замена
К. Льюис-Поттер
️️️️
Й. Висса
75'
52'
ГОЛ! 1:1!
Р. Невеш
Пас отдал
Н. Семеду
ГОЛ! 1:0!
Б. Ми
Пас отдал
Б. Мбемо
50'
41'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
М. Нуньес
Замена
М. Дамсгор
️️️️
М. Йенсен
37'
30'
Желтая карточка
Д. Поденсе
1'
Желтая карточка
Н. Семеду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Брентфорд
13
Мэттью Кокс
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
Вулверхэмптон
20
Матия Шаркич
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
71
Джо Ходж
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Райя
3
Генри
15
Ми
2
Пайннок
20
Айер
27
Янельт
10
Да Силва
8
Йенсен
9
Висса
19
Мбемо
17
Тони
4-1-2-1-2
1
Са
27
Семеду
22
Коллинс
3
Килман
3
Буэно
8
Невеш
27
Нуньес
12
Траоре
24
Траоре
19
Коста
11
Поденсе
20
Айер
2
Расмуссен
2
Расмуссен
20
Айер
10
Да Силва
16
Ониика
16
Ониика
10
Да Силва
8
Йенсен
24
Дамсгор
24
Дамсгор
8
Йенсен
9
Висса
23
Льюис-Поттер
23
Льюис-Поттер
9
Висса
19
Мбемо
7
Каньос
7
Каньос
19
Мбемо
27
Нуньес
8
Моутинью
8
Моутинью
27
Нуньес
24
Траоре
11
Гедеш
11
Гедеш
24
Траоре
Остались в запасе
Брентфорд
Вулверхэмптон
13
Мэттью Кокс
ВР
25
Занка
ЦЗ
7
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Томас Франк
20
Матия Шаркич
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
20
Чем Кэмпбелл
АП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
13
Мэттью Кокс
ВР
25
Занка
ЦЗ
7
Саман Годдос
АП
Остались в запасе
20
Матия Шаркич
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
20
Чем Кэмпбелл
АП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Брентфорд - Вулверхэмптон
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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