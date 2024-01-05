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Расписание матчей
Англия. Кубок
Брентфорд - Вулверхэмптон
Брентфорд - Вулверхэмптон: обзор матча 05 января 2024
Брентфорд
05.01.2024, пятница, 22:15
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
41'
Н. Мопе
64'
Т. Дойл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Вулверхэмптон
90'
+5
Желтая карточка
Н. Семеду
Желтая карточка
К. Льюис-Поттер
90'
+5
90'
+1
Замена
Т. Чирева
️️️️
Ж. Беллегард
81'
Желтая карточка
С. Буэно
Замена
Е. Ярмолюк
️️️️
Занка
73'
Замена
Ш. Баптист
️️️️
М. Йенсен
73'
64'
ГОЛ! 1:1!
Т. Дойл
Пас отдал
П. Нету
Замена
М. Олакигбе
️️️️
Д. Да Силва
63'
55'
Замена
П. Нету
️️️️
П. Сарабия
Замена
М. Пирт-Харрис
️️️️
М. Расмуссен
46'
ГОЛ! 1:0!
Н. Мопе
41'
Желтая карточка
М. Расмуссен
37'
Желтая карточка
М. Дамсгор
27'
Замена
В. Янельт
️️️️
К. Нергор
11'
9'
Красная карточка
Ж. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Макс Килман
(К)
ЦЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Брентфорд
31
Эльери Балькомб
ВР
27
Виталий Янельт
ОП
48
Бенджамин Фредрик
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
14
Итан Брайерли
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
17
Майкл Олакигбе
ПВ
23
Val Adedokun
ЦФ
Вулверхэмптон
31
Том Кинг
ВР
15
Йерсон Москера
ЦЗ
53
Aaron Keto-Diyawa
ЦЗ
7
Педру Нету
ЛВ
45
Ти Барнетт
ЛВ
71
Джо Ходж
ОП
42
Харви Гриффитс
ОП
23
Таванда Чирева
ЦП
11
Саша Калайджич
ЦФ
4-3-2-1
1
Стракоша
25
Занка
2
Пайннок
22
Коллинс
2
Расмуссен
8
Йенсен
23
Нергор
10
Да Силва
24
Дамсгор
23
Льюис-Поттер
11
Мопе
3-2-3-1-1
1
Са
3
Килман
14
Буэно
24
Тоти
2
Доэрти
27
Семеду
35
Гомес
20
Дойл
27
Беллегард
7
Сарабия
10
Кунья
23
Нергор
27
Янельт
27
Янельт
23
Нергор
8
Йенсен
26
Баптист
26
Баптист
8
Йенсен
25
Занка
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
25
Занка
2
Расмуссен
14
Пирт-Харрис
14
Пирт-Харрис
2
Расмуссен
10
Да Силва
17
Олакигбе
17
Олакигбе
10
Да Силва
27
Беллегард
23
Чирева
23
Чирева
27
Беллегард
7
Сарабия
7
Нету
7
Нету
7
Сарабия
Остались в запасе
Брентфорд
Вулверхэмптон
31
Эльери Балькомб
ВР
48
Бенджамин Фредрик
ЦП
14
Итан Брайерли
ЦП
23
Val Adedokun
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
31
Том Кинг
ВР
15
Йерсон Москера
ЦЗ
53
Aaron Keto-Diyawa
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
42
Харви Гриффитс
ОП
45
Ти Барнетт
ЛВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
31
Эльери Балькомб
ВР
48
Бенджамин Фредрик
ЦП
14
Итан Брайерли
ЦП
23
Val Adedokun
ЦФ
Остались в запасе
31
Том Кинг
ВР
15
Йерсон Москера
ЦЗ
53
Aaron Keto-Diyawa
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
42
Харви Гриффитс
ОП
45
Ти Барнетт
ЛВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Брентфорд - Вулверхэмптон
3
1
2
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
7
Нарушения
8
12
Офсайды
1
2
Количество передач
597
216
Сейвы
0
3
Точность передач %
89
71
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
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