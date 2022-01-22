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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Вулверхэмптон
Брентфорд - Вулверхэмптон: обзор матча 22 января 2022
Брентфорд
22.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
71'
А. Тони
48'
Ж. Моутинью
78'
Р. Невеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Вулверхэмптон
90'
+3
Замена
Тринкау
️️️️
Д. Поденсе
90'
+1
Желтая карточка
Ж. Са
Желтая карточка
К. Нергор
83'
Замена
С. Годдос
️️️️
С. Каньос
83'
Замена
М. Форсс
️️️️
Ш. Баптист
81'
78'
ГОЛ! 1:2!
Р. Невеш
Пас отдал
Ж. Моутинью
Желтая карточка
П. Янссон
75'
75'
Замена
А. Траоре
️️️️
Ф. Силва
ГОЛ! 1:1!
А. Тони
Пас отдал
Б. Мбемо
71'
60'
Желтая карточка
Р. Невеш
Замена
Й. Висса
️️️️
М. Расмуссен
58'
48'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Моутинью
Пас отдал
Н. Семеду
Замена
Ш. Баптист
️️️️
М. Йенсен
27'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
Р. Генри
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Брентфорд
25
Альваро Фернандес
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
26
Шандон Баптист
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
10
Шикинью
ЛВ
25
Люк Кандл
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лоссль
3
Генри
18
Янссон
2
Пайннок
20
Айер
27
Янельт
8
Йенсен
23
Нергор
19
Мбемо
7
Каньос
17
Тони
3-3-2-2
1
Са
3
Килман
15
Коди
24
Тоти
27
Семеду
8
Невеш
21
Айт Нури
18
Дендокер
8
Моутинью
21
Силва
11
Поденсе
3
Генри
2
Расмуссен
2
Расмуссен
3
Генри
8
Йенсен
26
Баптист
26
Баптист
8
Йенсен
7
Каньос
7
Годдос
7
Годдос
7
Каньос
Расмуссен
9
Висса
9
Висса
Расмуссен
Баптист
88
Форсс
88
Форсс
Баптист
21
Силва
24
Траоре
24
Траоре
21
Силва
11
Поденсе
7
Тринкау
7
Тринкау
11
Поденсе
Остались в запасе
Брентфорд
Вулверхэмптон
25
Альваро Фернандес
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
25
Люк Кандл
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
10
Шикинью
ЛВ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
25
Люк Кандл
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
10
Шикинью
ЛВ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Брентфорд - Вулверхэмптон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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