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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Брентфорд
Вулверхэмптон - Брентфорд: обзор матча 24 сентября 2016
Вулверхэмптон
24.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
3 : 1
Завершен
Брентфорд
47'
Ж. Тейшейра
57'
Ж. Тейшейра
90+3'
И. Кавалейру
67'
С. Кайкай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Брентфорд
90'
+4
Желтая карточка
Р. Вудс
ГОЛ! 3:1!
И. Кавалейру
Пас отдал
Й. Бедварссон
90'
+3
Замена
К. Коди
️️️️
П. Оньянге
88'
Замена
Д. Мэйсон
️️️️
Ж. Тейшейра
77'
76'
Желтая карточка
Х. Дин
Желтая карточка
Р. Сайсс
74'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Э. Кошта
69'
67'
ГОЛ! 2:1!
С. Кайкай
Пас отдал
Н. Йеннарис
64'
Замена
Л. Вибе
️️️️
Л. МакЛед
ГОЛ! 2:0!
Ж. Тейшейра
57'
50'
Замена
Н. Йеннарис
️️️️
Д. МакИкран
ГОЛ! 1:0!
Ж. Тейшейра
Пас отдал
Э. Кошта
47'
37'
Желтая карточка
Р. Сойерс
35'
Желтая карточка
М. Колен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
18
Жоао Тейшейра
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
11
Элдер Кошта
ПП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
14
Роман Сойерс
АП
18
Райан Вудс
ПП
11
Салли Кайкай
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Вулверхэмптон
22
Эндрю Лонерган
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
19
Пол Глэдон
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
23
Николас Йеннарис
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
4
Алан МакКормак
ЦП
7
Сэм Саундерс
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
3-2-4-1
1
Икеме
2
Йорфа
2
Доэрти
3
Бортуик-Джексон
23
Батт
29
Сайсс
18
Тейшейра
16
Эдвардс
8
Оньянге
11
Кошта
10
Бедварссон
3-3-1-3
25
Бентли
6
Дин
2
Колен
15
Иган
18
Вудс
4
МакЛед
16
МакИкран
14
Сойерс
5
Барбе
25
Хоган
11
Кайкай
8
Оньянге
15
Коди
15
Коди
8
Оньянге
11
Кошта
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
11
Кошта
18
Тейшейра
20
Мэйсон
20
Мэйсон
18
Тейшейра
16
МакИкран
23
Йеннарис
23
Йеннарис
16
МакИкран
4
МакЛед
26
Вибе
26
Вибе
4
МакЛед
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Брентфорд
22
Эндрю Лонерган
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
1
Джек Бонхэм
ВР
4
Алан МакКормак
ЦП
7
Сэм Саундерс
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
19
Пол Глэдон
ЦФ
Остались в запасе
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
1
Джек Бонхэм
ВР
4
Алан МакКормак
ЦП
7
Сэм Саундерс
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Вулверхэмптон - Брентфорд
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Энди Дэвис
(Хэмпшир)
Стадион:
Мулинекс
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