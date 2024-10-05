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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Вулверхэмптон
Брентфорд - Вулверхэмптон: обзор матча 05 октября 2024
Брентфорд
05.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
5 : 3
Завершен
Вулверхэмптон
2'
Н. Коллинс
20'
Б. Мбемо (П)
28'
К. Нергор
45+2'
Э. Пайннок
90'
Ф. Карвалью
4'
М. Кунья
26'
Й. Ларсен
90+3'
Р. Айт Нури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Вулверхэмптон
90'
+3
ГОЛ! 5:3!
Р. Айт Нури
Пас отдал
Ж. Беллегард
Замена
М. Расмуссен
️️️️
К. Айер
90'
+2
Замена
Ю. Эмре Конак
️️️️
М. Дамсгор
90'
+2
ГОЛ! 5:2!
Ф. Карвалью
90'
Желтая карточка
В. Янельт
87'
77'
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
Ж. Гомес
Замена
Е. Ярмолюк
️️️️
К. Нергор
77'
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
К. Шаде
77'
70'
Желтая карточка
Н. Семеду
68'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
К. Форбш
57'
Замена
Х. Хванг
️️️️
Андре
55'
Желтая карточка
К. Форбш
Желтая карточка
К. Айер
55'
ГОЛ! 4:2!
Э. Пайннок
Пас отдал
М. Дамсгор
45'
+2
42'
Желтая карточка
К. Доусон
ГОЛ! 3:2!
К. Нергор
Пас отдал
В. Янельт
28'
26'
ГОЛ! 2:2!
Й. Ларсен
Пас отдал
Р. Айт Нури
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Б. Мбемо
20'
4'
ГОЛ! 1:1!
М. Кунья
Пас отдал
Н. Семеду
ГОЛ! 1:0!
Н. Коллинс
Пас отдал
М. Дамсгор
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Вулверхэмптон
26
Сэм Джонстон
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
99
Марио Лемина
(К)
ОП
7
Андре
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Джейден Мегома
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
6
Егор Ярмолюк
АП
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Родригу Гомеш
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Флеккен
4
ван ден Берг
2
Пайннок
20
Айер
22
Коллинс
27
Янельт
23
Нергор
23
Льюис-Поттер
24
Дамсгор
19
Мбемо
7
Шаде
4-2-1-1-2
26
Джонстон
27
Семеду
15
Доусон
24
Тоти
21
Айт Нури
99
Лемина
7
Андре
35
Гомес
9
Форбш
10
Кунья
22
Ларсен
20
Айер
2
Расмуссен
2
Расмуссен
20
Айер
24
Дамсгор
26
Конак
26
Конак
24
Дамсгор
7
Шаде
14
Карвалью
14
Карвалью
7
Шаде
23
Нергор
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
23
Нергор
35
Гомес
27
Беллегард
27
Беллегард
35
Гомес
9
Форбш
11
Гедеш
11
Гедеш
9
Форбш
7
Андре
7
Хванг
7
Хванг
7
Андре
Остались в запасе
Брентфорд
Вулверхэмптон
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Джейден Мегома
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
25
Парис Магома
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
1
Жозе Са
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Джейден Мегома
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
25
Парис Магома
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
Остались в запасе
1
Жозе Са
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Брентфорд - Вулверхэмптон
2
3
Всего ударов по воротам
19
16
Удары в створ
12
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
10
3
Нарушения
9
10
Офсайды
5
1
Количество передач
361
471
Сейвы
3
7
Точность передач %
77
78
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
3.08
0.79
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брентфорд
- : -
02.12.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
0 : 0
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Брентфорд Коммьюнити
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