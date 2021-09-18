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Вулверхэмптон - Брентфорд
Вулверхэмптон - Брентфорд: обзор матча 18 сентября 2021
Вулверхэмптон
18.09.2021, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Брентфорд
28'
А. Тони (П)
34'
Б. Мбемо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Брентфорд
Желтая карточка
К. Коди
90'
+6
Замена
Ф. Силва
️️️️
Н. Семеду
82'
82'
Замена
Занка
️️️️
П. Янссон
76'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
Р. Генри
75'
Желтая карточка
П. Янссон
Замена
Д. Поденсе
️️️️
Маршал
72'
67'
Замена
Ф. Ониика
️️️️
С. Каньос
65'
Вторая желтая
Ш. Баптист
60'
Желтая карточка
Ш. Баптист
Желтая карточка
Р. Невеш
58'
47'
Желтая карточка
Р. Генри
Замена
Х. Хванг
️️️️
Р. Сайсс
46'
Желтая карточка
Р. Сайсс
38'
34'
ГОЛ! 0:2!
Б. Мбемо
Пас отдал
А. Тони
28'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Тони
Желтая карточка
Ж. Са
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Маршал
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
27
Виталий Янельт
ОП
26
Шандон Баптист
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
19
Брайан Мбемо
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Брентфорд
25
Альваро Фернандес
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
8
Матиас Йенсен
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Са
3
Килман
15
Коди
29
Сайсс
21
Маршал
8
Невеш
27
Семеду
8
Моутинью
24
Траоре
9
Хименес
7
Тринкау
4-1-3-1-1
1
Райя
18
Янссон
2
Пайннок
20
Айер
3
Генри
27
Янельт
26
Баптист
23
Нергор
19
Мбемо
7
Каньос
17
Тони
27
Семеду
21
Силва
21
Силва
27
Семеду
21
Маршал
11
Поденсе
11
Поденсе
21
Маршал
29
Сайсс
7
Хванг
7
Хванг
29
Сайсс
18
Янссон
25
Занка
25
Занка
18
Янссон
3
Генри
2
Расмуссен
2
Расмуссен
3
Генри
7
Каньос
16
Ониика
16
Ониика
7
Каньос
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Брентфорд
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
Главный тренер
Бруну Лажи
25
Альваро Фернандес
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Саман Годдос
АП
9
Йоанн Висса
ЛВ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Саман Годдос
АП
9
Йоанн Висса
ЛВ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Вулверхэмптон - Брентфорд
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
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