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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Вулверхэмптон
Брентфорд - Вулверхэмптон: обзор матча 14 марта 2017
Брентфорд
14.03.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 33 тур
1 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
31'
М. Колен
86'
М. Доэрти
89'
Э. Кошта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Вулверхэмптон
89'
ГОЛ! 1:2!
Э. Кошта
86'
ГОЛ! 1:1!
М. Доэрти
82'
Замена
Б. Маршалл
️️️️
Н. Дико
Замена
Р. Сойерс
️️️️
К. Кершбаумер
80'
74'
Желтая карточка
Д. Батт
Замена
Д. Кларк
️️️️
Хота
69'
61'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Д. Сэйвилл
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
Л. Вибе
61'
Желтая карточка
С. Каньос
51'
Желтая карточка
Д. Иган
34'
ГОЛ! 1:0!
М. Колен
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЛП
26
Лассе Вибе
ЦП
7
Константин Кершбаумер
АП
23
Николас Йеннарис
ПП
24
Хота
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЛП
8
Ли Эванс
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
АП
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
39
Том Филд
ЛП
14
Роман Сойерс
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Вулверхэмптон
22
Эндрю Лонерган
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Бен Маршалл
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
4-3-3
25
Бентли
3
Генри
6
Дин
15
Иган
2
Колен
18
Вудс
26
Вибе
23
Йеннарис
24
Хота
7
Кершбаумер
7
Каньос
4-2-1-3
1
Икеме
2
Доэрти
23
Батт
30
Хаус
15
Коди
8
Эванс
6
Сэйвилл
16
Эдвардс
11
Кошта
18
Вайманн
12
Дико
7
Кершбаумер
14
Сойерс
14
Сойерс
7
Кершбаумер
24
Хота
36
Кларк
36
Кларк
24
Хота
26
Вибе
8
Джозефзун
8
Джозефзун
26
Вибе
12
Дико
10
Маршалл
10
Маршалл
12
Дико
6
Сэйвилл
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
6
Сэйвилл
Остались в запасе
Брентфорд
Вулверхэмптон
1
Джек Бонхэм
ВР
39
Том Филд
ЛП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
22
Эндрю Лонерган
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
39
Том Филд
ЛП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Брентфорд - Вулверхэмптон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
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