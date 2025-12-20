20.12.2025, суббота, 23:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Англия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Эвертон
Эвертон
4-1-2-2-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
5
Кин
15
О'Брайен
37
Гарнер
24
Алькарас
42
Ироегбунам
18
Грилиш
7
Макнил
11
Барри
4-1-1-3-1
1
Райя
12
Тимбер
17
Салиба
3
Хинкапе
33
Калафьори
4
Райс
36
Субименди
7
Сака
10
Эдегор
10
Троссард
17
Дьекереш
24
Алькарас
34
Рехль
34
Рехль
24
Алькарас
7
Макнил
20
Диблинг
20
Диблинг
7
Макнил
11
Барри
9
Бету
9
Бету
11
Барри
10
Эдегор
6
Мерино
6
Мерино
10
Эдегор
10
Троссард
2
Мартинелли
2
Мартинелли
10
Троссард
17
Дьекереш
9
Жезус
9
Жезус
17
Дьекереш
Остались в запасе
Эвертон
Арсенал
12
Марк Траверс
ВР
31
Том Кинг
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
27
Elijah Campbell
ЦЗ
64
Рис Уэлч
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
13
Кепа
ВР
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
16
Кристиан Нергор
ЦП
11
Итан Нванери
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
31
Том Кинг
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
27
Elijah Campbell
ЦЗ
64
Рис Уэлч
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
16
Кристиан Нергор
ЦП
11
Итан Нванери
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Эвертон - Арсенал
2
2
Всего ударов по воротам
5
13
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
4
5
Офсайды
0
1
Количество передач
339
654
Сейвы
0
1
Точность передач %
73
87
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
0.2
2
xGP (предотвращенные голы)
0.18
0.18
Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Арсенала», 17-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон» – «Арсенал»
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Источник: «Бомбардир»