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  • «Эвертон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2025

«Эвертон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2025

20 декабря 2025, 21:50
Эвертон
20.12.2025, суббота, 23:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
27' В. Дьекереш (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
(К) ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
24
Карлос Алькарас
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
7
Дуайт Макнил
ЛВ
18
Джек Грилиш
ЛВ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
4
Деклан Райс
ОП
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Мартин Эдегор
(К) АП
10
Леандро Троссард
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Эвертон
12
Марк Траверс
ВР
31
Том Кинг
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
27
Elijah Campbell
ЦЗ
64
Рис Уэлч
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
34
Мерлин Рехль
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
9
Бету
ЦФ
Арсенал
13
Кепа
ВР
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
6
Микель Мерино
ЦП
16
Кристиан Нергор
ЦП
11
Итан Нванери
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
2
Габриэль Мартинелли
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Габриэль Жезус
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
5
Кин
15
О'Брайен
37
Гарнер
24
Алькарас
42
Ироегбунам
18
Грилиш
7
Макнил
11
Барри
4-1-1-3-1
1
Райя
12
Тимбер
17
Салиба
3
Хинкапе
33
Калафьори
4
Райс
36
Субименди
7
Сака
10
Эдегор
10
Троссард
17
Дьекереш
24
Алькарас
34
Рехль
34
Рехль
24
Алькарас
7
Макнил
20
Диблинг
20
Диблинг
7
Макнил
11
Барри
9
Бету
9
Бету
11
Барри
10
Эдегор
6
Мерино
6
Мерино
10
Эдегор
10
Троссард
2
Мартинелли
2
Мартинелли
10
Троссард
17
Дьекереш
9
Жезус
9
Жезус
17
Дьекереш
Остались в запасе
Эвертон
Арсенал
12
Марк Траверс
ВР
31
Том Кинг
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
27
Elijah Campbell
ЦЗ
64
Рис Уэлч
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
13
Кепа
ВР
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
16
Кристиан Нергор
ЦП
11
Итан Нванери
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
31
Том Кинг
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
27
Elijah Campbell
ЦЗ
64
Рис Уэлч
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
16
Кристиан Нергор
ЦП
11
Итан Нванери
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Эвертон - Арсенал
2
2
Всего ударов по воротам
5
13
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
4
5
Офсайды
0
1
Количество передач
339
654
Сейвы
0
1
Точность передач %
73
87
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
0.2
2
xGP (предотвращенные голы)
0.18
0.18

Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Арсенала», 17-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон» – «Арсенал»

«Эвертон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Эвертон
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