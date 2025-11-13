Месси пообещали статую на обновленном стадионе «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил о планах поставить статую Лионелю Месси на территории «Камп Ноу» после завершения реконструкции стадиона.
«Месси навсегда связан с «Барсой». Наши двери всегда открыты для него. Мы испытываем абсолютное уважение к Лео – он заслуживает самого большого и искреннего признания.
У Месси должна быть статуя возле «Камп Ноу», как у Кройффа и Кубалы. Он – одна из тех фигур, что определили эпоху.
Мы уже обсуждали этот вопрос на совете директоров и работаем над этим. Конечно, необходимо согласие семьи, и все болельщики «Барсы» этого хотят.
Когда придет время и будет готов дизайн, мы представим проект. Нам этого бы очень хотелось.
Думаю, все болельщики «Барселоны» были бы счастливы видеть статую Лео Месси рядом с другими великими легендами клуба», – сказал Лапорта.
- 38-летний Месси – воспитанник «Барсы».
- В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
- Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.