Президент «Барселоны» объяснил, почему Месси не вернется в клуб

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта исключил возвращение в клуб Лионеля Месси в качестве игрока.
«Это нереалистично. Клуб работает над проектом для сегодняшнего дня и будущего. А если ты живешь прошлым, то едва ли двигаешься вперед», – сказал Лапорта.
- 38-летний Месси – воспитанник «Барсы».
- В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
- Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.
Источник: твиттер Фабрицио Романо