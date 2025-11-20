Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Президент «Барселоны» объяснил, почему Месси не вернется в клуб

Президент «Барселоны» объяснил, почему Месси не вернется в клуб

Вчера, 23:23
1

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта исключил возвращение в клуб Лионеля Месси в качестве игрока.

«Это нереалистично. Клуб работает над проектом для сегодняшнего дня и будущего. А если ты живешь прошлым, то едва ли двигаешься вперед», – сказал Лапорта.

  • 38-летний Месси – воспитанник «Барсы».
  • В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
  • Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
  • С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

Snek
1763677004
Ну я думаю после такой фразы Лапорта следующие выборы точно не выиграет.
Ответить
