Президент «Барселоны» объяснил, почему Месси не вернется в клуб

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта исключил возвращение в клуб Лионеля Месси в качестве игрока.

«Это нереалистично. Клуб работает над проектом для сегодняшнего дня и будущего. А если ты живешь прошлым, то едва ли двигаешься вперед», – сказал Лапорта.