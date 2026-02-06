Сын Симеоне объяснил, почему отказался от написания фамилии на футболке «Атлетико»

Вингер «Атлетико» Джулиано Симеоне рассказал, почему на его игровой форме указано имя, а не фамилия.

«Впервые это произошло еще в молодежной команде. Мои братья и отец носили фамилию Симеоне, но я всегда хотел идти своим путeм.

Поэтому для меня важно играть именно с именем. Это было моe решение, и оно мне понравилось. Я хочу, чтобы люди знали меня как Джулиано», – заявил Симеоне-младший.