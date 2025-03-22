Топ-10 самых подорожавших футболистов Примеры

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в чемпионате Испании.
Десятка самых подорожавших футболистов Примеры выглядит так:
- Рауль Асенсио («Реал») – 30 (+22,5) млн евро;
- Педри («Барселона») – 120 (+20) млн евро;
- Джулиано Симеоне («Атлетико») – 25 (+13) млн евро;
- Килиан Мбаппе («Реал») – 170 (+10) млн евро;
- Хулиан Альварес («Атлетико») – 90 (+10) млн евро;
- Алекс Бальде («Барселона») – 60 (+10) млн евро;
- Ойан Сансет («Атлетик») – 60 (+10) млн евро;
- Браим Диас («Реал») – 45 (+10) млн евро;
- Микель Хаурегисар («Атлетик») – 20 (+10) млн евро;
- Жоан Гарсия («Эспаньол») – 20 (+10) млн евро.
Источник: Transfermarkt