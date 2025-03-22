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Топ-10 самых подорожавших футболистов Примеры

Сегодня, 00:24

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в чемпионате Испании.

Десятка самых подорожавших футболистов Примеры выглядит так:

  1. Рауль Асенсио («Реал») – 30 (+22,5) млн евро;
  2. Педри («Барселона») – 120 (+20) млн евро;
  3. Джулиано Симеоне («Атлетико») – 25 (+13) млн евро;
  4. Килиан Мбаппе («Реал») – 170 (+10) млн евро;
  5. Хулиан Альварес («Атлетико») – 90 (+10) млн евро;
  6. Алекс Бальде («Барселона») – 60 (+10) млн евро;
  7. Ойан Сансет («Атлетик») – 60 (+10) млн евро;
  8. Браим Диас («Реал») – 45 (+10) млн евро;
  9. Микель Хаурегисар («Атлетик») – 20 (+10) млн евро;
  10. Жоан Гарсия («Эспаньол») – 20 (+10) млн евро.

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Источник: Transfermarkt
Испания. Примера Рейтинг Эспаньол Атлетик Атлетико Барселона Реал Мбаппе Килиан Диас Браим Сансет Ойан Педри Альварес Хулиан Бальде Алекс Симеоне Джулиано Гарсия Жоан Хаурегисар Микель Асенсио Рауль
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