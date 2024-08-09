Альварес – сыну Симеоне: «Я перейду в «Атлетико», пусть твой отец перестанет мне звонить»

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес подтвердил скорый трансфер в «Атлетико».
«Я перейду, пусть твой отец перестанет мне звонить», – сказал Альварес Джулиано Симеоне, пошутив о настойчивости главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.
Разговор произошел в расположении олимпийской сборной Аргентины.
- За Альвареса заплатят 75+20 млн евро.
- Ожидается, что сделку завершат в понедельник, 12 августа.
- В прошлом сезоне аргентинец провел за «Манчестер Сити» 54 матча, забил 19 голов и сделал 13 ассистов.
Источник: Marca