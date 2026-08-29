У Альвареса остался единственный вариант для перехода из «Атлетико» в «Барселону»

В Испании сообщили, как может закончиться трансферная сага с участием форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса.
У аргентинского футболиста остался единственный вариант для перехода в «Барселону» – это расторжение контракта в одностороннем порядке и судебные споры.
Если 26-летний нападающий пойдет на это, то размер компенсации за него определит трудовой суд с учетом спортивных обстоятельств, ущерба клубу, причин разрыва и других факторов.
«Барса» в таком случае будет нести субсидиарную ответственность за выплату неустойки.
- Альварес в этом сезоне провел за «Атлетико» 1 матч.
- В прошлом сезоне он в 48 встречах отметился 20 голами и 7 ассистами.
- Срок контракта нападающего с мадридцами рассчитан до середины 2030 года.
Источник: Mundo Deportivo