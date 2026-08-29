У Альвареса остался единственный вариант для перехода из «Атлетико» в «Барселону»

В Испании сообщили, как может закончиться трансферная сага с участием форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса.

У аргентинского футболиста остался единственный вариант для перехода в «Барселону» – это расторжение контракта в одностороннем порядке и судебные споры.

Если 26-летний нападающий пойдет на это, то размер компенсации за него определит трудовой суд с учетом спортивных обстоятельств, ущерба клубу, причин разрыва и других факторов.

«Барса» в таком случае будет нести субсидиарную ответственность за выплату неустойки.