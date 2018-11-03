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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Жирона
Валенсия - Жирона: обзор матча 03 ноября 2018
Валенсия
03.11.2018, суббота, 20:30
Испания. Примера, 11 тур
0 : 1
Завершен
Жирона
48'
П. Понс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Жирона
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
79'
Желтая карточка
Г. Паулиста
77'
59'
Желтая карточка
Я. Буну
48'
ГОЛ! 0:1!
П. Понс
40'
Желтая карточка
К. Планас
39'
Желтая карточка
М. Муниеса
Желтая карточка
Ф. Коклен
36'
30'
Желтая карточка
С. Думбия
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
9
Ферран Торрес
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
28
Эрик Монтес
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
10
Кевин Сони
ЦП
6
Алекс Гранель
ЦП
3-1-3-1-2
33
Нето
14
Гайя
3
Паулиста
24
Гарай
13
Коклен
10
Васс
18
Солер
19
Кондогбиа
11
Гедеш
19
Родриго
77
Мина
3-3-2-1-1
37
Буну
20
Эспиноcа
5
Муниеса
21
Планас
23
Порро
8
Понс
22
Рамальо
24
Гарсия
16
Робертс
10
Гарсия
22
Думбия
Остались в запасе
Валенсия
Жирона
9
Ферран Торрес
ПВ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Горка Ирайсос
ВР
28
Эрик Монтес
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
10
Кевин Сони
ЦП
6
Алекс Гранель
ЦП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
9
Ферран Торрес
ПВ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
28
Эрик Монтес
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
10
Кевин Сони
ЦП
6
Алекс Гранель
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Валенсия - Жирона
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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