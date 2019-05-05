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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Жирона
Хетафе - Жирона: обзор матча 05 мая 2019
Хетафе
05.05.2019, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 36 тур
2 : 0
Завершен
Жирона
16'
Х. Молина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Жирона
Желтая карточка
М. Оливера
90'
+1
69'
Красная карточка
Б. Гарсия
60'
Желтая карточка
С. Думбия
Желтая карточка
Б. Гонсалес
60'
52'
Желтая карточка
Хуанпе
Желтая карточка
Х. Мата
47'
45'
Желтая карточка
П. Алкала
ГОЛ! 1:0!
Х. Молина
Пас отдал
Д. Фулкье
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
17
Валери Фернандес
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
10
Кевин Сони
ЦП
3-2-2-2
13
Сорья
2
Джене
18
Гонсалес
6
Кабрера
17
Оливера
20
Фулкье
8
Арамбарри
88
Максимович
19
Молина
17
Мата
3-1-2-3-1
37
Буну
20
Эспиноcа
6
Хуанпе
4
Алкала
8
Понс
24
Гарсия
6
Гранель
17
Фернандес
10
Гарсия
10
Порту
22
Думбия
Остались в запасе
Хетафе
Жирона
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
23
Педро Порро
ПЗ
1
Горка Ирайсос
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
10
Кевин Сони
ЦП
Главный тренер
Кике Альварес
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Остались в запасе
23
Педро Порро
ПЗ
1
Горка Ирайсос
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
10
Кевин Сони
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Кике Альварес
Статистика матча Хетафе - Жирона
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Стадион:
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