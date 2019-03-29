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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Атлетик
Жирона - Атлетик: обзор матча 29 марта 2019
Жирона
29.03.2019, пятница, 23:00
Испания. Примера, 29 тур
1 : 2
Завершен
Атлетик
37'
К. Стуани
53'
И. Уильямс
59'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жирона - Атлетик
84'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
Желтая карточка
Порту
80'
80'
Желтая карточка
И. Мартинес
Желтая карточка
Хуанпе
72'
63'
Желтая карточка
Р. Гарсия
59'
ГОЛ! 1:2!
Р. Гарсия
Пас отдал
И. Уильямс
53'
ГОЛ! 1:1!
И. Уильямс
Пас отдал
Ю. Бершиче
39'
Желтая карточка
А. Капа
ГОЛ! 1:0!
К. Стуани
Пас отдал
Р. Гарсия
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Жирона
21
Карлес Планас
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
17
Валери Фернандес
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
19
Кенан Кодро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Ирайсос
4
Алкала
6
Хуанпе
22
Рамальо
15
Гарсия
8
Понс
5
Муниеса
6
Гранель
10
Гарсия
10
Порту
7
Стуани
3-2-2-1-2
1
Эррерин
2
Капа
26
Мартинес
14
Нуньес
18
де Маркос
17
Бершиче
7
Эчебаррия
14
Дани Гарсия
14
Кордоба
9
Уильямс
14
Гарсия
Остались в запасе
Жирона
Атлетик
17
Валери Фернандес
ПВ
21
Карлес Планас
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
19
Кенан Кодро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
17
Валери Фернандес
ПВ
21
Карлес Планас
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
19
Кенан Кодро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Жирона - Атлетик
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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