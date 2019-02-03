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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Жирона
Эйбар - Жирона: обзор матча 03 февраля 2019
Эйбар
03.02.2019, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 22 тур
3 : 0
Завершен
Жирона
37'
Р. Пенья
46'
Шарлес
57'
Шарлес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Жирона
Желтая карточка
М. Кукурелья
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Шарлес
57'
ГОЛ! 2:0!
Шарлес
Пас отдал
С. Энрих
46'
Желтая карточка
П. Диоп
41'
ГОЛ! 1:0!
Р. Пенья
Пас отдал
Ф. Орельяна
37'
9'
Желтая карточка
П. Алкала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
6
Алекс Гранель
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
10
Порту
ПВ
17
Валери Фернандес
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Жирона
21
Карлес Планас
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
11
Энтони Лосано
ЦФ
3-3-1-1-2
13
Дмитрович
3
Анхель
23
Арбилья
4
Рамис
17
Кукурелья
18
Диоп
7
Пенья
19
Хордан
14
Орельяна
9
Энрих
19
Шарлес
4-1-2-2-1
37
Буну
6
Хуанпе
4
Алкала
22
Рамальо
15
Гарсия
8
Понс
6
Гранель
24
Гарсия
17
Фернандес
10
Порту
7
Стуани
Остались в запасе
Эйбар
Жирона
13
Асьер Риесго
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
23
Педро Порро
ПЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Остались в запасе
23
Педро Порро
ПЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Главный тренер
Кике Альварес
Статистика матча Эйбар - Жирона
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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