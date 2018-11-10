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Ла Лига 2026/2027
Жирона - Леганес
Жирона - Леганес: обзор матча 10 ноября 2018
Жирона
10.11.2018, суббота, 22:45
Испания. Примера, 12 тур
0 : 0
Завершен
Леганес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жирона - Леганес
90'
+1
Желтая карточка
Г. Каррийо
Замена
Хуанпе
️️️️
П. Порро
90'
+1
Желтая карточка
Э. Лосано
90'
86'
Замена
А. Лунин
️️️️
И. Куэльяр
Замена
А. Гранель
️️️️
А. Гарсия
81'
74'
Замена
А. Ньом
️️️️
Д. Охеда
73'
Замена
М. Сантос
️️️️
Х. Эрасо
71'
Желтая карточка
Д. Охеда
69'
Желтая карточка
Х. Эрасо
Замена
Э. Лосано
️️️️
П. Робертс
57'
19'
Желтая карточка
О. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
16
Патрик Робертс
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
21
Даниэль Охеда
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
6
Алекс Гранель
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Леганес
13
Андрей Лунин
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
6
Микель Весга
ОП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
3-3-2-1-1
37
Буну
21
Планас
20
Эспиноcа
5
Муниеса
22
Рамальо
8
Понс
23
Порро
16
Робертс
24
Гарсия
10
Гарсия
7
Стуани
4-3-1-2
25
Куэльяр
4
Омеруо
22
Сиовас
33
Сильва
28
Тарин
36
Ресио
21
Перес
14
Эрасо
14
Родригес
21
Охеда
9
Каррийо
23
Порро
6
Хуанпе
6
Хуанпе
23
Порро
24
Гарсия
6
Гранель
6
Гранель
24
Гарсия
16
Робертс
11
Лосано
11
Лосано
16
Робертс
25
Куэльяр
13
Лунин
13
Лунин
25
Куэльяр
21
Охеда
12
Ньом
12
Ньом
21
Охеда
14
Эрасо
27
Сантос
27
Сантос
14
Эрасо
Остались в запасе
Жирона
Леганес
1
Горка Ирайсос
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
6
Жерар Гумбау
ОП
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
6
Микель Весга
ОП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Остались в запасе
6
Жерар Гумбау
ОП
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
6
Микель Весга
ОП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Жирона - Леганес
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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