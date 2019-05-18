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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Жирона
Алавес - Жирона: обзор матча 18 мая 2019
Алавес
18.05.2019, суббота, 21:45
Испания. Примера, 38 тур
2 : 1
Завершен
Жирона
40'
М. Вакасо
83'
Х. Кальери
86'
Порту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Жирона
86'
ГОЛ! 2:1!
Порту
Пас отдал
П. Понс
ГОЛ! 2:0!
Х. Кальери
Пас отдал
М. Гарсия
83'
64'
Желтая карточка
К. Планас
58'
Желтая карточка
М. Муниеса
Желтая карточка
Д. Ролан
56'
Желтая карточка
Х. Кальери
55'
Желтая карточка
Т. Пина
45'
ГОЛ! 1:0!
М. Вакасо
40'
33'
Желтая карточка
К. Сони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
24
Джони
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
4
Диего Ролан
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
10
Кевин Сони
ЦП
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Порту
ПВ
17
Валери Фернандес
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
27
Патрик Твумаси
ЦФ
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
11
Адай
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
4-3-1-2
1
Сивера
3
Марин
2
Вигарай
5
Лагвардия
23
Наварро
17
Пина
22
Вакасо
19
Гарсия
24
Джони
9
Кальери
4
Ролан
4-1-2-2-1
1
Ирайсос
21
Планас
4
Алкала
20
Эспиноcа
5
Муниеса
8
Понс
10
Сони
6
Гранель
17
Фернандес
10
Порту
11
Лосано
Остались в запасе
Алавес
Жирона
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
27
Патрик Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
23
Педро Порро
ПЗ
37
Яссин Буну
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
11
Адай
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Остались в запасе
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
27
Патрик Твумаси
ЦФ
Остались в запасе
23
Педро Порро
ПЗ
37
Яссин Буну
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
11
Адай
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Кике Альварес
Статистика матча Алавес - Жирона
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Стадион:
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